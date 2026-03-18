57歲退役蛙人 打赤膊捐血333次

退役蛙人「大熊」打赤膊捐血。 （記者黃旭磊攝）

中台灣每天需要一千八百袋血液，台中捐血中心統計，O型血液最缺庫存量僅剩四．四天，台中市黎明辦公區禮堂舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，五十七歲海軍陸戰隊退役中校「大熊」（見圖，記者黃旭磊攝），打赤膊進行個人第三三三次捐血，可能是中台灣捐血最多紀錄。

台中捐血中心O型庫存告急

台中捐血中心統計，台中、彰化及南投縣市各型血液平均庫存量僅剩六天，O型血液最缺僅四．四天，上百名民眾昨天挽袖為血庫挹注暖流。電腦資料中，賴姓民眾捐血三一四次是中台灣捐血紀錄，已經捐血三三三次的「大熊」先生，可能有部分捐血不在台中。

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「大熊」說，他退役廿二年、一年三六五天即使寒流來都打赤膊，退伍前至海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊受訓，爬過「天堂路」拿到兩棲蛙人結訓勳章，後擔任清泉崗六十六師陸戰隊首席中校作戰官。

「大熊」天天狂操體能保健

大熊表示，退役後經營復康巴士載運洗腎患者就醫，為保持健康狀態，每天早晚各跑五千公尺，做完兩千兩百五十下伏地挺身、兩千兩百五十下開合跳、四千五百下弓箭步交互蹲跳，還要跳繩四千五百下，「這是日常功課」，常保健康，每天都很開心。

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