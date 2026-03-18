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    首頁 > 生活

    陽明交大特殊選才／熟悉17種語言 林於樸盼復振台灣方言

    2026/03/18 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    曾奪下 Robofest 醫療機器人國際金牌的吳泓寰。（陽明交大提供）

    曾奪下 Robofest 醫療機器人國際金牌的吳泓寰。（陽明交大提供）

    陽明交大今年特殊選才管道錄取率僅七％，共招到六十名學生，如熟悉十七種語言並以復振台灣方言為目標的林於樸，還有靠自主學習奪下國際醫療機器人金牌的吳泓寰，以及將自身跨文化背景融入學習的雲林新住民二代朱婉瑜等，都獲錄取。

    林於樸獲人文社會學系錄取，他掌握英語、西班牙語、法語、荷蘭語、蘇格蘭話、日本語、義大利語、印尼話、希臘語等多種語言，他表示，語言不只是溝通工具，更是理解他人文化與背景的重要橋梁，未來希望投入台灣方言復振。

    吳泓寰、朱婉瑜錄取百川學位學程

    而吳泓寰則自主開發出實用的跌倒偵測系統，將人工智慧轉化為守護長者的應用；建立AI音樂生成模型並將程式碼開源，在全球音軌平台銷售超過九百首作品，將進入百川學士學位學程進行跨領域學習。

    同樣錄取百川學位學程的朱婉瑜，從第一線看見教育不均與文化融入等議題，未來期為多元族群尋求更公平的發聲機會。

    陽明交大教務長陳永昇表示，大學要創造適合成長的環境，讓具備自主動力與跨域潛力的學生，不受傳統課綱限制，在多元探索中發展自己的道路。

    新住民二代朱婉瑜盼為多元族群尋求更公平發聲機會。 （陽明交大提供）

    新住民二代朱婉瑜盼為多元族群尋求更公平發聲機會。 （陽明交大提供）

    熟悉十七種語言的林於樸，透過特殊選才管道獲陽明交大錄取。（陽明交大提供）

    熟悉十七種語言的林於樸，透過特殊選才管道獲陽明交大錄取。（陽明交大提供）

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