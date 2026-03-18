長照人員認證新制7月上路

衛福部昨發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」，除長照人員資格自發布日施行外，其餘條文七月一日起施行。（資料照）

台灣已邁入超高齡化社會，為確保民眾獲得妥善照顧，衛福部昨日發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」，強化長照人員不適任管理、新增領證者重返職場機制、重整人力資格標準、優化認證更新與繼續教育規定，除長照人員資格自發布日施行外，其餘條文七月一日起施行。

衛福部發布修正辦法

衛福部長照司副司長吳希文指出，長期照顧服務法規定，長照機構及其人員不得有遺棄、身心虐待、歧視、傷害、違法限制其人身自由或其他侵害受照顧者權益之情事，但過去對於曾因相關事由遭到處分、被廢止長照人員證明者缺少規範，修正後，將明文規定不再發給長照人員認證證明文件。

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吳希文指出，考量部分長照人員領證後長期未於機構登錄或中斷服務，恐因需一次補足全部繼續教育積分而難以重返職場，增訂認證更新規定，原本六年累積一二〇點，新制放寬可用近一年內累積達六分之一積分（廿點）替代全部時數，鼓勵人力回流。

此外，增訂長照人員任職前應完成中央主管機關公告長照共同訓練課程，同時提高網路課程可計入積分之點數由四十點提高至八十點，以利彈性在職學習。

吳希文也提到，將重整長照人員類別、資格及繼續教育規定，針對居家服務督導員、照顧管理專員資格標準，及將社區整合型服務中心個案管理人員（A個管）資格明訂「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」。

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