東部鐵路78億抗災預算卡立院／藍白拒審總預算 邊坡防護、新建明隧道、橋梁改建無法啟動

崇德車站未來會南遷到花蓮縣崇德村。（記者吳亮儀攝）

前年〇四〇三花蓮強震造成東部鐵路多處設施損毀，崇德至和仁段災害頻仍，為強化北迴線花蓮段抗災能力，交通部及台鐵除了崇德車站南移之外，還規劃邊坡阻隔及防護、新建明隧道，並進行二座橋梁改建。不過因今年度總預算遭國民黨、民眾黨拒審，經費七十八億卡關，交通部表示，如果立法院不通過總預算，無法啟動工程。

前年花蓮強震之後土石鬆動，春雨、梅雨季、颱風季期間，不斷出現大小落石砸落崇德到和仁段軌道和土石流事件，重創東幹線鐵道。

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雖然交通部和台鐵緊急做短期改善措施，例如加高小清水溪橋東正線高度、做邊坡牆防範等措施，但評估仍有潛在邊坡落石或土石流入侵軌道可能性，因此提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」。

除了崇德車站南移，還包含邊坡阻隔及防護、新建明隧道，並進行二座橋梁改建，補強北迴線花蓮段抗災能力。另外還納入深澳線、平溪線、宜蘭線、台東線及南迴線邊坡進行強化工程，並疏濬中北溪橋及新和仁溪橋下方河床等。

崇德車站南移 居民盼開說明會

對於崇德車站將南移至二百公尺至崇德村聚落，花蓮縣秀林鄉崇德村長李慧齡表示，希望台鐵能針對未來設站的位置、進出口、交通動線等方式，前來崇德村辦說明會讓村民知道。

計畫也曾經研議北迴大改線，交通部政務次長伍勝園表示，實際調查後發現因路廊太小和工程困難問題，暫時沒有結論，還牽涉多個站場遷移、地質調查等，目前優先做改善計畫。

這項計畫約七十八億元，由中央公務預算編列七十六．〇四億元，台鐵營業基金一．九五億元，工程為期五年。因為今年度總預算遭國民黨、民眾黨拒審，何時動工未定；伍勝園表示，這項計畫屬於新興計畫，無法沿用任何預算，如果今年度總預算沒有通過，無法啟動工程。

宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫

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