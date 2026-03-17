青森睡魔燈組移配天宮 暫時取消

曳引車已連結睡魔燈籠。（擷取自文化總會臉書）

「二〇二六台灣燈會在嘉義縣」前晚閉幕，展出超過六百件大小燈組，縣府有意將主燈「光沐—世界的阿里山」移置阿里山腳下的愛情大草原園區，但仍需與交通部觀光署協商；「台日友好青森睡魔抵嘉」原定昨晚以拖曳車結合人力牽引方式移至朴子配天宮停車場，展示至農曆三月媽祖聖誕，因技術問題仍待克服，中華文化總會傍晚緊急公告暫時取消，其餘部分燈組則開放各界申請典藏。

沿途交通技術問題仍待克服

縣府表示，上週與相關單位開協調會，縣府傾向將主燈移置番路鄉觸口愛情大草原園區，此處為大阿里山風景區入口門戶，地形廣闊，可以凸顯主燈意象，不過仍待與觀光署協商。

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熱門的大阪世博台灣館「TECH WORLD」將由經濟部國際貿易署外貿協會與中華民國對外貿易發展協會決定去處；創造億元商機的「超級瑪利歐燈區」依約由日本廠商收回。

「青森睡魔抵嘉」由諏訪慎、林廣海兩位日本現役青森睡魔師與團隊共同設計製作，也是繼睡魔師二〇〇一年至大英博物館製作展演以來，暌違廿五年在海外製作大型睡魔，更寫下亞洲首例。

這座燈組以朴子配天宮媽祖、千里眼、順風耳與三尊虎爺為主題在台創作，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流新篇章。

原定昨晚以拖曳車結合人力牽引方式移至朴子配天宮停車場，因燈組長度七公尺、寬度九公尺、高度五公尺，由縣府前的燈區移至配天宮全長約六公里，沿途交通技術問題仍待克服，為確保安全與圓滿，文化總會昨傍晚決定暫時取消搬移，後續再行公告。

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