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    首頁 > 生活

    台灣燈會吸客1360萬 創造產值316億

    2026/03/17 05:30 記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導
    2026台灣燈會展期13天共累積參觀人次1360萬，創造經濟產值316億。（資料照）

    2026台灣燈會展期13天共累積參觀人次1360萬，創造經濟產值316億。（資料照）

    旅宿住房率飆高 朴子、太保週末達95％至100％ 嘉市假日逾9成

    由交通部觀光署與嘉義縣政府舉辦的「二〇二六台灣燈會」前晚落幕，縣府昨天公布展期十三天共累計一三六〇萬人次參觀，創造經濟產值三一六億元。

    商圈營業額普遍成長約3成以上

    交通部觀光署說，燈會期間朴子與太保地區週末旅宿住房率達九十五％至一百％，嘉義市假日住宿率亦突破九成，地方商圈營業額普遍成長約三成以上，顯示燈會活動對帶動地方觀光與消費具有明顯效益。

    嘉縣議員質疑中央補助少卻主導

    縣議員李國勝指出，燈會期間地方公務機關與警、消等各界協力人員非常辛苦，許多決策卻由中央主導，「爽到中央，甘苦地方」，難怪許多縣市不願辦台灣燈會。

    此次燈會六．六億元預算，觀光署補助七千多萬元，其餘經費由縣府籌措或民間贊助。李國勝直言，嘉縣花的錢是中央數倍，地方公務員與協勤民力從上到下，忙到沒日沒夜，許多決策卻由中央主導，這種作法實在不妥。

    觀光署︰還協助宣傳、交通協調

    觀光署回應，中央除直接補助地方政府經費，還包括主燈及主燈區建置、國內外宣傳推廣、國際媒體邀訪、國內外節目規劃安排及協調交通、公共運輸與各相關部會資源協助；若僅以補助金額計算，並未完整反映中央整體投入資源，未來持續與地方政府合作，透過台灣燈會提升節慶觀光的國際能見度。

    也有民眾反映，燈會期間單日最高曾湧入兩百萬人次，等候接駁車時間長達一到兩小時，甚至衍生有計程車以人頭收費或機車接送等變相方式賺「燈會財」。

    縣府回應，總接駁量達四十一萬四三二六人次，開設八處免費停車場，未來辦理大型活動時，將增設靜態導引牌面、建立停車場調節性封閉導引路線及管制時機、設定外圍車流攔阻預警與發布機制、設置接駁車專用道等多項交管，因應大量人車潮。

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