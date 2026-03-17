國一增台南北外環交流道 10月底通車

立法院交通委員會與交通部長陳世凱等人考察國1台南北外環交流道工程。 （記者劉婉君攝）

完工後市區到南科車程縮短30分鐘 並紓解永康交流道壅塞

國道一號台南路段增設北外環交流道工程，目前進度微幅超前，約達八成，若無天候因素影響，可望提前至十月底完工通車，市區至南科的車程將可縮短約半小時，並紓解永康交流道的壅塞問題。

請繼續往下閱讀...

主線、系統交流道匯出入段 拓寬車道

國一北外環交流道工程包括增設北外環交流道北入及南出匝道、台南系統交流道匯出入段拓寬為雙車道，以及國一主線車道拓寬為三車道加二輔助車道，北外環平面車道及人行、自行車道調整，總經費約十四億三千萬元。立法院交通委員會昨會同交通部長陳世凱、高速公路局、國土署南工分署、台南市政府等單位前往會勘工程進度，除了擔任交通委員會召委的林俊憲，立委林宜瑾及多位台南市議員也到場關心。

工程進度8成 原訂年底完工可望提前

高公局第二新建工程分局長張勝緯表示，工程自二〇二三年九月中旬動工以來，原計今年底完工通車，目前實際施工進度為七八．八九％，較預定進度超前三．九四％，後續如果沒有颱風等天候因素影響，可望提前至十月底達到通車標準，北、中西、安平、安南等市區至南科，行車時間將可從七十五分鐘縮短至四十六分鐘，也可改善永康交流道交通的塞車問題。

國土署南工分署副分署長葉時旻指出，目前北外環一、三期已通車，二期預計明年六月完工，四期也已設計完成，將配合市府取得用地，預計下半年發包，工期約四年半。

匝道有北入、南出 將爭取再設4匝道

市府工務局則預計五至六月進行四期用地的協議價購。同時也爭取北外環交流道再增設西往南、南往西、南往東及東往南四股匝道，以及國一兩側增設集散道路、永康交流道匝道調整，計畫經費約七十七億元，預計四月提報高公局審議。

陳世凱表示，北外環對地方整體交通改善非常重要，後續增設往南匝道部分，也希望市府趕快提報可行性研究，交通部將會看整體需求性進行審議。台南市是快速發展的都市，交通建設必須加緊腳步，允諾會全力配合台南都市的發展。林俊憲說，北外環道路是台南近年最重要的交通建設之一，「最後一哩路」第四期工程希望中央與地方合作，儘快展開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法