新北《擁夢飛翔20》 見證6學子逆風成長

新北學子林璟埕（左起）、林妍希、陳芝甯、教育局長張明文、吳宥箴、方宗涵，出席《擁夢飛翔20》新書發表會。（記者羅國嘉攝）

新北市教育局昨天舉辦《擁夢飛翔20》新書發表會，記錄六名學生在逆境中堅持不放棄的成長故事。其中溪崑國中學生陳芝甯因先天性青光眼，國小五年級時失明，但她不沮喪退縮，全心投入音樂學習，努力練習克服困難，在小提琴與歌唱中找到力量，展現生命韌性。

陳芝甯失明 全心學習小提琴及歌唱

陳芝甯因青光眼失明，反而積極迎向挑戰，主動嘗試各項學習，她總是帶著陽光般笑容，以開朗的性格感染身邊的人，展現堅定的勇氣與毅力。她在音樂領域持續耕耘，以悠揚的小提琴聲與動人歌聲詮釋生命，讓人看見光芒不僅來自眼睛，更能從心中閃耀。

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林妍希單親 課業與生活展現責任感

蘆洲國中林妍希與弟弟由父親及祖父母照顧成長，面對家庭變故，主動分擔家務、照顧家人，在課業與生活中展現責任感，去年獲總統教育獎。

方宗涵聽力退化 仍投入書法、泳渡

康橋高中方宗涵聽力退化，仍投入藝術創作與戶外挑戰，曾參與日月潭國際萬人泳渡，並在全國美展書法組初賽獲第三名。

吳宥箴戴電子耳 學業、體育表現佳

國光國小吳宥箴雙耳配戴人工電子耳，面對先天聽力挑戰，在學業、繪畫與體育表現亮眼，曾獲教育部奮發向上優秀學生獎與總統教育獎。

星兒方皇繹 國際數學賽個人奪銀牌

福營國中方皇繹為高功能自閉症學生，人際互動較為內向，但在數學領域展現專長，代表台灣參加二〇二四青少年數學國際城市邀請賽，獲個人賽銀牌、隊際賽亞軍及團體賽冠軍。

罕病林璟埕 身心障全國泳賽第三名

林口國中林璟埕罹患罕見疾病Menkes氏症候群，在家人與師長支持下，積極參與游泳與馬術活動，並在全國身心障礙者游泳錦標賽廿五公尺浮板打水式獲第三名，展現勇氣與堅持。

教育局長張明文表示，《擁夢飛翔20》不只是一本文字紀錄，更是一堂最真實的生命教育課。每個孩子都有不同的起點與挑戰，只要有人願意陪伴、接住，就能找到方向並建立自信。

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