《鴿子聚集造成髒亂 住戶困擾》礁溪湯圍溝公園禁餵禽鳥 違者最高罰6千

鴿子飛到附近住戶陽台留下糞便，難以清洗。（宜縣議員林聰池提供）

宜蘭縣礁溪鄉湯圍溝溫泉公園是知名風景區，因遊客長期餵食造成鴿子聚集，甚至飛到附近住戶陽台留下鳥糞難以清洗，甚至擔心有禽流感疑慮；宜蘭縣政府工旅處表示，縣府已完成公告，湯圍溝公園禁止餵食禽鳥，違規者可處一千二百元到六千元罰鍰，將加強勸導與執法。

縣議員林聰池表示，他接獲附近大樓很多住戶陳情，指遊客在湯圍溝公園餵鴿子，造成鴿子聚集，而且經常飛到大樓陽台留下許多糞便，除了影響環境衛生，也擔心有禽流感問題，他到場了解後，認為對住戶造成困擾，要求縣府豎立告示牌，呼籲遊客不要在公園、公共場所餵鴿子。

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附近住戶說，遊客餵鴿子造成髒亂，住戶陽台都是鴿屎，久了不好清理，洗不起來，造成很大困擾，希望遊客不要再餵食。

縣府工旅處長李東儒指出，湯圍溝是宜蘭縣知名風景區，縣府接獲反應，發現湯圍溝溫泉公園有民眾餵食禽鳥，長期停留產生糞便，污染風景區、周邊道路與附近住戶，且擔心會不會導致禽流感，威脅遊客與縣民健康。

李東儒說，工旅處今年一月完成公告程序，「湯圍溝溫泉公園禁止餵食禽鳥行為」，違者將依宜蘭縣公園管理自治條例處罰，希望遊客不要再餵食鴿子。

礁溪湯圍溝溫泉公園常有遊客餵食鴿子，導致鴿子聚集。（宜縣議員林聰池提供）

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