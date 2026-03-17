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    首頁 > 生活

    員林黃花風鈴木花況慘 花季「報銷」

    2026/03/17 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    員林八堡一圳的黃花風鈴木採挖樹穴種植，嚴重影響生長。（記者顏宏駿攝）

    員林八堡一圳的黃花風鈴木採挖樹穴種植，嚴重影響生長。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣員林八堡一圳黃花風鈴木花季今年確定「報銷」，主要原因是去年夏季颱風侵襲和七月的連續豪雨，影響樹勢和開花。日前農業部農田水利署彰化管理處委請樹木專家前來會勘，發現該處黃花風鈴木種在人行道挖「樹穴」，嚴重影響生長，也是不開花的原因之一。詩人吳晟呼籲國人種樹，應該要有「百年大計」，才不致每年種樹、每年補植的惡性循環。

    主因是去年颱風與豪雨

    員林八堡一圳的黃花風鈴木去年成爆紅景點，但今年花況奇慘無比。水利署彰化管理處邀樹木專家前來勘查，專家說，黃花風鈴木會發生沿岸二百多棵花開量銳減的情況，相當罕見。颱風和連續豪大雨是主因，但當地黃花風鈴木種植環境差則是次要原因。

    挖樹穴種植 造成不開花

    他說，該處樹株都是挖樹穴種植，這種方式樹木地面透氣空間小、易生病。最好的方法就是打造路樹的「綠帶」種植，有綠帶就有足夠透氣空間，樹木可正常生長，抵抗天災。

    吳晟說，各級政府該有正確種樹觀念和方法，不要一窩蜂喊種樹，卻沒有顧及種植環境，以致樹木長不大、不健康。

    彰化縣員林八堡一圳黃花風鈴木花季今年確定「報銷」，圖右是去年的花況，圖左為今年的花況。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣員林八堡一圳黃花風鈴木花季今年確定「報銷」，圖右是去年的花況，圖左為今年的花況。（記者顏宏駿攝）

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