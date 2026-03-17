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    首頁 > 生活

    北市音圖安靜與聲音並存 姚仁喜：挑戰變特色

    2026/03/17 05:30 記者董冠怡／台北報導
    北市音圖昨天動土，市長蔣萬安（右）與建築師姚仁喜（左）共同出席。（記者陳逸寬攝）

    北市音圖昨天動土，市長蔣萬安（右）與建築師姚仁喜（左）共同出席。（記者陳逸寬攝）

    全國首座結合圖書館和音樂廳的地標，「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」昨天開工。建築師姚仁喜受訪表示，音圖是非常特殊的作品，「一個需要安靜、一個會出聲音」的圖書館跟音樂廳同時存在，而且位於巷弄而非大馬路，非常稀有；挑戰雖大，透過整體規劃轉化成台北獨有的特色，呈現繁忙首都也有輕鬆、自在的一面。二〇三〇年完工後，台北市政府規劃由市立圖書館、文化局分別擔任主管機關。

    姚仁喜昨天出席音圖開工動土儀式說，台北市地質含水性高，為了地下室工程絞盡腦汁，加上預算限制、音響設備既要符合交響樂，還要能夠滿足國樂需求，尤其要將「一個需要安靜、一個會出聲音」的圖書館跟音樂廳，擺在同一棟建物內，需要克服技術困難，又過往少見如此大規模的文化設施蓋在巷弄，挑戰很多。

    團隊藉工程手段應用在音圖設計上，建物周邊會種植綠樹，與一路之遙、步行五分鐘以內的大安森林公園相互呼應，室內採用玻璃帷幕讓光線通透明亮，但又不至於曝曬，兼具透視效果，宛如置身電影場景，也將用這件作品，紀念參與音圖規劃的已故建築聲學大師徐亞英一生成就。

    台北市政府補充，圖書館和音樂廳建物不連通，二〇三〇年完工後，由市立圖書館主管圖書館、文化局主管音樂廳，地下室連通部分權責分屬待討論。

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