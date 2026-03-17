AIT舊址新建 北市音圖動工 2030年完工

台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程昨天開工，圖為完工模擬圖。（水利處提供）

外觀採竹簡結合五線譜 落成後北市交、北市國將常駐 藏書70萬冊

台北市工務局水利工程處代辦的台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（簡稱音圖）新建工程，歷經多次流標與追加預算，昨終於開工。台北市長蔣萬安表示，不僅要打造藏書七十萬冊的旗艦級首都圖書館，也將建造融合東西方音樂、柏林愛樂規格的音樂演奏廳，二〇三〇年底落成後，可供台北市立交響樂團與市立國樂團長期進駐使用，彌補市內長期缺乏專業音樂廳需求。

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鑽石級綠建築 打造旗艦圖書館

水利處總工程司李瑞雯說明，基地位於信義路三段一三四巷七號、原美國在台協會（AIT）台北辦事處舊址，面積達二．六公頃，規劃一幢兩棟建築，地上九層、地下三層，總樓地板面積約九萬七七九平方公尺，由台灣建築師姚仁喜的大元聯合建築師事務所設計，外觀採古代竹簡結合西洋五線譜，展現閱讀及音樂的融合，完工後將取得綠建築鑽石級標章。

蔣萬安說，台北市立圖書館已有卅五年歷史，需要全面數位化與智慧化；新的圖書館涵蓋自修室、期刊展示區、國際會議廳、視聽區、行政辦公及閱覽區，不僅是旗艦級的首都圖書館，也會是市圖系統裡規模最大的圖書館，藏書七十萬冊、三千多個座位，還有兩千平方公尺的兒童圖書館。

設交響樂廳1500席 演奏廳600席

音樂廳部分，劃設交響樂廳一千五百席、演奏廳六百席，由已故的全球頂尖建築聲學大師徐亞英操刀，以及各式練習空間與休息室。其中音樂廳採葡萄園式座席設計，規格比照柏林愛樂管弦樂團演出場館。落成後，市立交響樂團、市立國樂團將從松山區八德路與中正區中華路一段搬遷來常駐，並設大、小排練室與合奏空間，也對外提供地區學生、音樂團體使用，並串聯周邊大安森林公園和大專院校，形成具指標性的藝文區域。

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