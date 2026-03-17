北市推無菸城市 中山、西門擬設負壓吸菸區

台北市長蔣萬安昨天宣布，將在中山商圈設置示範戶外負壓吸菸區。（記者蔡愷恆攝）

蔣萬安指台北燈節全面禁菸見效 顏若芳促先管好現有吸菸區 藍白議員肯定

首度全面禁菸的台北燈節落幕，台北市衛生局統計，十九天活動勸導超過六千人次，環保局告發三〇三件亂丟菸蒂，裁罰約一〇九萬元；台北市長蔣萬安表示成效不錯，指示在中山商圈、西門商圈設置戶外負壓吸菸區，交通局也選定在信義路、敦化南路口優先評估設置。民進黨籍議員顏若芳表示，現有許多吸菸區卻缺乏管理，市府應有完整配套；國民黨籍議員柳采葳肯定燈節試辦成效；民眾黨籍議員林珍羽則說，從討論度來看，燈節禁菸措施是成功的。

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台北燈節緊隨年貨大街試辦全面禁菸；年貨大街試辦時，因吸菸區太遠，不少民眾躲在小巷吸菸，市府研考會主委殷瑋當時表示，曾考量類似日本設貨櫃式吸菸室，但中央函覆說，四周門窗都關上就是室內，不能抽菸，無法設置。

石崇良︰法規授權地方可規劃

衛福部長石崇良昨說，「菸害防制法」第十九條針對戶外場所，授權地方政府可自行公告禁菸場所並規劃吸菸區。現行法令也未規定戶外吸菸區一定要設成獨立吸菸室，只要做好入口標示、管理措施以及防止二手菸擴散即可，也未禁止負壓式吸菸室的設計。

燈節2展區 勸導逾6千人次

衛生局統計，西門展區勸導超過六千人次，花博展區勸導逾四百人次。環保局告發亂丟菸蒂三〇三件，裁罰約一〇九萬元，較二〇二五年三六二件、二〇二四年四一三件減少。

顏若芳指出，北市已有許多吸菸區，卻多缺乏定期檢修、維護機制，品質良莠不齊；且吸菸區目前是由衛生局公布，導引多不佳、不好找；市府既然要推無菸城市，就要有完整的配套措施及逐步落實的計畫，不要只講得好聽、做得難看，讓重大市政推動淪為曇花一現。

柳采葳認為，試辦很有成果，未來在心中山及西門設置吸菸區，會得到市民支持，也會起全國示範作用。林珍羽說，經過年貨大街與燈節，雖然有不同意見，但討論度提升，「禁菸政策是成功的」。

2商圈支持 觀察路上吸菸減少

西門町徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，燈節不到一個月，禁菸成效尚在觀察，但路上吸菸民眾確實減少，也有部分民眾反映吸菸區難找，標示不明確。他認為，西門町商圈道路狹窄，後續設置吸菸區不需太大，或考慮設在中華路等較寬的地方，離商圈近，也不會影響到逛街民眾。台北市中山商圈發展協會則希望在花博附近增設一處吸菸區。

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台北市長蔣萬安昨天宣布，將在西門商圈設置示範戶外負壓吸菸區。（記者蔡愷恆攝）

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