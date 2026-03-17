農改場導入益菌 韭菜每分地增產600公斤

應用微生物後，可穩定韭菜產量與品質。 （台中農改場提供）

受到極端氣候影響，近年我國韭菜產量與品質都受影響，農業部台中農業改良場導入可提升肥料利用率的有益微生物後，讓韭菜植株生長更健壯並且翠綠，一分地每次採收可提高六百公斤產量、增加四千五百元淨收益。

農曆二月正是韭菜最好吃的時候，台灣韭菜最大產區就在中部，栽培面積占全國逾六成，台中農改場副研究員藍玄錦表示，韭菜為連續採收作物，栽培期可達二到三年，每卅天到四十五天就可以收割一次，但近年夏天經常高溫多雨，冬天則是寒暖交替，若遇高溫高濕或連續低溫等情況，韭菜就容易整棵植株死亡或者品質降低，導致農民收益大受影響。

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藍玄錦表示，為穩定韭菜品質與產量，該場透過具有溶磷、溶鉀特性還可提升肥料利用效率的液化澱粉芽孢桿菌Tcb45，並搭配可增加根數的木黴菌TCT-P001，將這兩種微生物有益菌都稀釋二百倍後，只要夏天溫度高於卅五度以及每月降雨日超過廿天時，每週澆灌一次、連續四週，就可以提升韭菜產量並讓植株健壯。

藍玄錦表示，隨多期田中試驗應用該韭菜微生物管理套組後，一分地每次採收可增加六百公斤的韭菜產量，以常年平均價格估算，每分地粗收益增加約一萬八千元，扣除微生物製劑七千五百元與人力成本六千元，每分地每次可多四千五百元淨收益，不只增加農民收入，也可穩定產銷，未來將持續推廣。

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