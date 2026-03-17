發明專利王 成大連4霸

成功大學去年以134件發明專利連續4年蟬聯各校第一。 （成大提供）

台科大專利成長近5成 產學簽約金破5.3億

經濟部智慧財產局公布去年各大學專利申請及公告發證統計，成功大學以一三四件發明專利連續四年位居各校之首，明志科大以八十六件排名第二，陽明交大以八十三件位居第三，台灣科技大學以七十三件發明專利名列全國第四名。

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明志、陽明交大分列二、三名

若將發明、新型與設計三類專利合計，前五名為成大、北科大、萬能科大、明志科大及勤益科大。

成大近六年每年專利申請件數皆突破百件，累計達七一五件，並五度位居學校第一。成大表示，為提升專利品質與產業價值，二〇一六年導入「優質專利制度」，並逐步從一．〇升級至二．〇，建立從研發源頭到成果產出的完整專利布局。技轉簽約金自二〇〇九年起連十七年突破億元，近十年平均達二．六五億元，顯示在技術商品化與產學合作上的長期優勢。

成大6年專利715件 5度稱冠

台科大產學長楊成發表示，去年專利成長近五成，產學合作簽約金額突破五．三億元，智財權收益也達一．三億元，雙雙創新高。

楊成發指出，近年台科大積極與產業合作，聚焦核心關鍵技術應用，布局高附加價值專利並推動商品化，使專利件數與產學成果同步成長，其中專利包裹透過授權或讓與方式運用金額超過六千萬元；另受惠於國科會專利申請費用補助，近兩年回饋國科會的智財收益達六二三萬元，形成研發、專利與技術移轉的良性循環。

在專利內容方面，楊成發表示，台科大多項技術成果已完成布局，包括「超疏水膜的製造方法」等等，橫跨材料、醫工、資通訊與工程領域。台科大智財技轉中心也指出，近年專利策略強調「重質不重量」，著重專利的可運用性與延續性，而非單純追求件數，例如「鋼側撐挫屈束制構材」採非專屬授權模式，累計授權已達八十九次，權利金收入突破千萬元。

台科大團隊研發AI脈波 手環，可1分鐘完成健康檢 測。 （台科大提供）

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