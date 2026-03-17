檢測出APOE基因 不一定會發病

國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較未攜帶相關基因者更快，且七十歲以後加速情況更明顯。示意圖，人物與新聞無關。 （天主教失智老人基金會提供）

國衛院發現APOE ε4基因與年齡相關認知功能退化加速有明確關聯。全台各大醫院皆有APOE檢查，甚至醫事檢驗所也加入檢測行列，單點檢查費用落在二千至三千五百元之間，但不少醫院將此項納入「預防失智」或「心血管風險」套檢中，收費萬元起跳，若檢測出帶有ε4等位基因，代表罹患晚發型阿茲海默症風險較高，但非一定發病，應將此結果視為「預警」。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘解讀基因檢測多年，他指出，大約有六分之一的台灣人帶有一個APOE ε4變異，他建議，不管是單點檢查或做套檢，讓自己了解是否有此基因，對預防疾病是很重要一環。

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APOE基因測驗可至大型醫院的「遺傳諮詢中心」、「健康管理中心」、「基因醫學部」或「檢驗醫學科」進行，通常是抽血檢查。若檢測出帶有ε4等位基因（如ε3/ε4、ε4/ε4），代表罹患晚發型阿茲海默症風險較高，但非一定發病。應將此結果視為「預警」，透過調整飲食（麥得飲食）、規律運動、優質睡眠及增加社交活動來延緩或降低風險。

單點檢查費2000至3500元

台灣精準醫學會研究資料指出，台灣約有三％的人是APOE ε4純合子（指同源染色體對應位點上的基因對完全相同）。單純至醫事檢驗所檢查較為平價，在一千五百至二千元之間；若至大型醫院檢查，多放在套檢中，無法進行單點檢查，不過，像台中榮總、馬偕醫院列為單點檢查項目，費用在二千至三千五百元之間，但需要負擔額外掛號費及診察費。

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