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    首頁 > 生活

    攜帶APOE ε4基因長者 認知功能恐加速退化／國衛院本土研究 及早發現風險個案及快速退化族群 有助啟動預防策略

    2026/03/17 05:30 記者林志怡／台北報導
    國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較未攜帶相關基因者更快，且70歲以後加速情況將更加明顯。（國衛院提供）

    國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較未攜帶相關基因者更快，且70歲以後加速情況將更加明顯。（國衛院提供）

    台灣今年邁入超高齡化社會，且六十五歲以上長者失智症盛行率近八％，平均十三名長者中，就有一人失智，失智防治已成為社會重要挑戰，而風險基因作為失智症早期辨識工具，國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較未攜帶相關基因者更快，且七十歲以後加速情況更加明顯。

    國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員鍾宇筑說，失智症通常在症狀出現前數年就會出現病理變化，若能在患者尚未發病、認知功能仍屬良好的階段及早發現風險個案，並辨識未來可能快速退化的族群，有助於啟動可行的預防策略，是近年預防醫學與健康老化政策的關鍵挑戰。

    鍾宇筑指出，過去國外研究發現，「APOE蛋白」可調節血中脂肪含量，並參與有害蛋白的代謝與清除，是晚發型阿茲海默症最常見的遺傳因子，尤其攜帶兩個APOEε4基因者，發病年齡會提前約七至十年，且此族群六十五歲時，腦中幾乎都有斑塊類澱粉蛋白異常，不少人已開始出現認知退化症狀。

    17％國人攜帶該基因

    然而，鍾宇筑提到，台灣攜帶APOE ε4的族群比例約十七．三％，遠低於歐美白人的六成，過往針對亞裔族群的研究也相對缺乏，為了解台灣族群APOE ε4基因與阿茲海默症多基因風險、臨床前階段的認知功能退化加速相關性，國衛院針對四三九二位年滿五十五歲基礎認知功能良好中高齡長者，追蹤分析六年間的認知功能變化。

    鍾宇筑解釋，團隊利用「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」資料，以常用的「簡易心智量表」評估，追蹤發現，不論是否攜帶ε4基因，隨年齡增加，認知功能都會退化，但攜帶APOE ε4基因者，不管單一或一對基因，退化將顯著加速。這項研究成果已發表於國際重要醫學期刊《JAMA Network Open》。

    70歲後退化速度更明顯

    此外，研究中發現，攜帶APOE ε4數量越多、認知功能退化加速越明顯，且退化速度差距多在七十歲之後逐漸拉開，顯示APOE ε4基因對認知功能退化的影響，可能隨年齡累積而更加明顯，且台灣社區中高齡長者的APOE ε4基因與年齡相關認知功能退化加速具有明確關聯，但其他非APOE的遺傳風險，在目前追蹤期間內尚未呈現可辨識的影響。

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