為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    應援TWICE 台北9打卡點舞蹈賽登場

    2026/03/16 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    席捲全球的韓國女團TWICE將在台北大巨蛋破紀錄三連霸開唱，TWICE台北城市行銷計畫「ONCE CITY MAP」也全面啟動。（Live Nation Taiwan提供）

    席捲全球的韓國女團TWICE將在台北大巨蛋破紀錄三連霸開唱，TWICE台北城市行銷計畫「ONCE CITY MAP」也全面啟動。（Live Nation Taiwan提供）

    席捲全球的韓國女團TWICE將在台北大巨蛋破紀錄三連霸開唱，台北市長蔣萬安昨社群平台發布「ONCE CITY MAP」，包含八大官方限定活動，要把台北變成ONCE CITY，整座城市都是TWICE！台北市政府也透露，將於今天啟動「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，只需在任一打卡點拍攝舞蹈短影音並上傳社群平台，就有機會獲得「台北—首爾來回機票」、星級飯店住宿券及演唱會限定神秘應援禮。

    蔣萬安臉書留言補充，九處「神曲打卡點跳舞挑戰」位於西門町彩虹步道《What is Love?》、大稻埕五號碼頭《TT》、大安森林公園《I CAN’T STOP ME》、松山車站《FANCY》、市府市民廣場《Feel Special》、花博公園《Strategy》、貓空纜車《The Feels》、南港車站／南興公園《One Spark》以及新北投車站《This is for》等。

    消息一公開，馬上有ONCE至九處「神曲打卡點跳舞挑戰」，與特製巨型歌名地標合照打卡，紛紛在Threads上分享進度。網友也分享，自己媽媽雖然不追星，不過看到歌名地標還是拍照，搶先搜集一個點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播