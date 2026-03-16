嘉義車站前人行道拓寬 機車將退出

嘉義車站前林森西路人行道停滿機車，行人還要閃避機車，很不友善。（記者王善嬿攝）

嘉義市林森西路至中山路、嘉義車站前人行道劃有機車停車格，導致人行空間狹窄、僅夠一人通行，民眾反映此狀況對行人、輪椅族、推嬰兒車親子家庭不友善，建議機車退出人行道或改劃斜式停車格改善；嘉義市政府回應，已爭取中央補助經費，去年十月起辦理嘉雄陸橋至嘉義車站周邊人行道拓寬工程，完工後機車將退出人行道，並在路旁規劃避車彎式停車格改善。

人行道劃車格 僅夠1人通行

蔡姓民眾說，該路段因停放機車而犧牲行人行走空間，依據「市區道路及附屬工程設計標準」，人行淨寬不能小於一．五公尺，但該路段人行道無法兩人並行，行人走路還要閃機車。

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去年10月施作 拓寬為3.5公尺

市府工務處長蘇文崎表示，去年十月七日起施作「中山路、民族路至北榮街及鐵道園區人行道改善工程」，範圍包括中山路從民族路口至北榮街口雙側人行道，長度約一五〇〇公尺；林森西路從忠孝路口至文化路口路段及鐵道園區雙側人行道，長度一二八七公尺，總經費八六〇一萬元（中央七二二五萬元、地方一三七六萬元），完工後人行道將從三公尺拓寬為三．五公尺。

路旁將規劃避車彎式停車格

市府交通處長呂獎慧說，林森西路至民族路嘉雄陸橋的人行道拓寬後將依中央要求將機車退出人行道，並在道路設置避車彎式停車格，提供六格汽車停車格、一一三格機車格。

市府表示，經爭取內政部國土管理署「前瞻基礎建設道路品質提升計畫二．〇」及「永續提升人行安全計畫」經費挹注，七年多來人行道普及率由卅四．一％提升至五十一．六九％，適宜性四十二．三三％提升至七十五．三二％，逐步建構更安全、便利的人行環境。

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