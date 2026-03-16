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    首頁 > 生活

    三胞胎齊聚 37組家庭分享育兒甘苦

    2026/03/16 05:30 記者李文德／雲林報導
    「三胞胎大會師」在斗南文安國小舉辦，吸引卅七組三胞胎家庭參與。（記者李文德攝）

    「三胞胎大會師」在斗南文安國小舉辦，吸引卅七組三胞胎家庭參與。（記者李文德攝）

    由三胞胎媽媽陳慧君發起的「三胞胎大會師」，暌違六年昨日在雲林斗南文安國小舉辦，這場由民間發起的活動，吸引卅七組各地三胞胎家庭參與，家長共同分享育兒甘苦談及經驗，更提供相關醫療資源，活動熱鬧溫馨。

    陳慧君有感於養育多胞胎資訊較少，因此開始舉辦「三胞胎大會師」，讓多胞胎家長實際交流經驗。她指出，此次共卅七組家庭參與，最大年紀孩子廿二歲，最小才一歲四個月，來自基隆、新北、屏東、宜蘭等各地，實質的聚會交流聯誼，互相分享育兒經驗。

    台中媽媽黃柄婞表示，周邊朋友圈其實很少有「三胞胎」育兒經驗，回想小朋友剛出生，在沒有後援的情況下，與先生完全沒出門，「不見天日」約三個月，身心靈需要強大意志力，因此參加活動盼透過「學長姊」的分享，讓自己在育兒上更有依靠；新北媽媽龔怡菁表示，多年前參加活動與新竹陳麗慧媽媽認識，才發現同為三胞胎家庭，兩人越聊越有勁，已是摯友。

    陳慧君說，目前在臉書、Line成立社團群組，超過百組「三寶」家庭加入，未來會持續在全國各地巡迴舉辦大會師，讓更多新手爸媽們獲得更多「學長姊」分享經驗。

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