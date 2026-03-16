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    首頁 > 生活

    「品味貢寮」客製小旅行 推薦在地特產

    2026/03/16 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    認識石花菜產業與海女文化，推出「澳底小旅行」。 （新北農業局提供）

    認識石花菜產業與海女文化，推出「澳底小旅行」。 （新北農業局提供）

    新北市農業局輔導貢寮在地農業創生團隊，成立「品味貢寮」地域品牌，以「山珍、海味、人情味」為主軸，串聯在地農遊與特色產品，推出深度旅遊行程，並整合山藥米蛋糕、海葡萄波波麵、鵝仔菜麵包等地方特產，邀請民眾走進雞母嶺水梯田與澳底漁村，透過慢旅體驗認識貢寮的風土文化與農漁產業。

    農業局長諶錫輝指出，「品味貢寮」鎖定喜愛山海農遊、親子共遊與慢旅體驗的民眾，推出多款客製化小旅行，包括在百年水梯田品嚐山海美食、欣賞山海景致的「雞母嶺．野餐日」；走讀百年山村去、認識在地農業文化與聚落故事的「雞母嶺．慢旅日」；以及走進澳底漁村，了解石花菜產業與海女文化的「澳底石花小旅行」與「澳底食魚小旅行」。另有「鮮物本舖養殖趣」體驗活動，民眾可學習東北角海產養殖知識、體驗九孔餵食秀，並品嘗現烤炙燒九孔，從產地到餐桌感受貢寮物產魅力。

    諶錫輝表示，「品味貢寮」整合多項在地伴手禮與農漁特產，包括山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包等特色點心，以及利用石花菜渣再製的山海手工皂，同時推出醃漬小九孔、澳底透抽、九孔鮑、白蝦等海產，推薦民眾選購「海葡萄波波麵」禮盒等，透過消費支持在地漁業與經濟發展。

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