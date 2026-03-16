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    首頁 > 生活

    紐西蘭2前部長 訪泰雅博物館文化交流

    2026/03/16 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    紐西蘭前外交部長Nanaia Mahuta（右二）、前國防部長Ron Mark（左三）穿著泰雅族披肩參訪烏來泰雅民族博物館，新北市議員馬見（右三）接待。（新北議員馬見提供）

    紐西蘭前外交部長Nanaia Mahuta（右二）、前國防部長Ron Mark（左三）穿著泰雅族披肩參訪烏來泰雅民族博物館，新北市議員馬見（右三）接待。（新北議員馬見提供）

    紐西蘭前外交部長Nanaia Mahuta女士與前國防部長Ron Mark，昨天受邀參訪新北市烏來泰雅民族博物館，透過館舍導覽、文化解說與意見交流，深入了解泰雅族的歷史脈絡、文化傳承與在地發展現況。

    負責接待的新北市議員馬見表示，此次展現台、紐雙方在原住民族事務的友好互動，也為未來原住民族文化交流、政策對話與國際合作開啟更多可能。

    Nanaia Mahuta、Ron Mark昨參觀館內常設展覽與文物典藏，聽取在地文化工作者介紹泰雅族的歷史發展、歲時祭儀、傳統工藝，以及「Gaga」精神在族群生活中的重要意義。

    馬見說明，Gaga在泰雅語涵蓋生活規範、禁忌觀念、祖靈信仰，以及社會與血緣組織等多重內涵，是理解泰雅族文化與社會秩序的重要核心。

    馬見轉述，Nanaia Mahuta、Ron Mark提到，透過參訪看到台灣原住民與毛利族文化的相似之處，對兩地政策的比較很感興趣，由於兩人負責外交事務，他們發現台灣原住民跟南島語系文化相近，也主觀否定有學者稱台灣原住民是從中國來的，因為不論從文化、語言、服飾到傳統競技，原住民跟漢文化都截然不同。

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