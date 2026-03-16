囤積戶公安疑慮 新北研擬法規祭罰則

新北市將訂定環境維護管理自治條例，針對囤積戶堆置雜物、非道路廢棄車輛以及營業場所自主維護等面向，解決長期難解的環境問題。（新北環保局提供）

非道路廢棄車輛、營業場所維護巷道也將納管 改善髒亂環境問題

近年因屋內囤積大量雜物引發火災的案件時有所聞，但目前礙於法規，公權力難以強制介入私人區域清理，形成「三不管地帶」，衍生公安疑慮。為解決長期以來的棘手問題，新北市政府將訂定環境維護管理自治條例，針對囤積戶堆置雜物，提供執行的統一規範，並祭出罰則加強管理，草案尚在研擬。

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桃園處理住宅囤積 最高可罰3千

基隆市今年初曾發生一起火警，因屋內囤積大量雜物，釀成住戶死傷和消防員殉職的悲劇。桃園市訂定住宅囤積行為處理自治條例，已於二月廿五日經行政院核定通過，目前正在制定作業原則，針對拒不清理的囤積戶，未來公部門將有權進入私人領域清理，屢勸不聽且不改善者，最高可開罰三千元。

新北打造乾淨城市2.0 訂定統一規範

新北市環保局長程大維指出，為提升環境品質，打造「乾淨城市二．〇」，新北市將訂定環境維護管理自治條例，針對囤積戶堆置雜物、非道路廢棄車輛以及營業場所自主維護等面向，解決長期難解的環境問題。

環保局表示，囤積戶涉及民眾財產、公共安全、傳染病傳播及環境衛生等問題，目前執行通常依據個案情況，由不同主管機關依照權管法令處理，未來自治條例上路後，執行面有統一規定與程序可遵循，也有明確罰則，提高處理效率。

此外，路上常見廢棄車輛閒置，久佔公共空間，影響環境和市容。環保局說明，目前依據「道路交通管理處罰條例」，處理道路上的廢棄車輛，至於非道路且供公眾使用的土地，未來將納入自治條例管理，提升市容環境。

環保局補充，營業場所周遭常有民眾駐足，易造成環境髒亂，未來自治條例規劃經公告列管的營利事業，對其營業場所所在地及附屬停車場周遭二公尺以內的巷道或騎樓，應負起環境清潔責任，希望透過公私合作，提升環境整潔。

另外，位於新北市泰山區中港南路的「福伯食品有限公司」，非法私設專管排放廢水，市議員黃淑君、環保局與警方十三日蒐證稽查，環保局依法告發並勒令停工，但十四日晚間又有民眾發現工廠仍繼續排放廢水，質疑業者「假停工」。

環保局回應，業者十四日晚間六點多進行屠體分切作業，未排放廢水，現場已要求完善分切作業後，不得再進行任何作業，若查獲不遵守停工命令，將移送法辦，並廢止水污染許可證。

新北市將訂定環境維護管理自治條例，針對囤積戶堆置雜物、非道路廢棄車輛以及營業場所自主維護等面向，解決長期難解的環境問題。（新北環保局提供）

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