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    首頁 > 生活

    花蓮台11線大坑段修路 北上線封7個月

    2026/03/16 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮海岸公路台十一線大坑至海洋公園路段，長年受海浪侵蝕導致路基掏空，公路局東區養護工程分局花蓮工務段今天起展開修復工程，北上線將封閉到今年至十月十四日。（公路局提供）

    花蓮海岸公路台十一線大坑至海洋公園路段，長年受海浪侵蝕導致路基掏空，公路局東區養護工程分局花蓮工務段今天起展開修復工程，北上線將封閉到今年至十月十四日。（公路局提供）

    花蓮海岸公路台十一線大坑至海洋公園路段，長年受海浪侵蝕導致路基掏空，公路局東區養護工程分局花蓮工務段今天起展開修復工程，北上線將封閉到今年至十月十四日，施工管制時間長達七個月，將依工程進度進行交通管制。

    台十一線花東海岸路段被譽為「全台最美公路」，花蓮大坑路段因長年受到海浪侵蝕，路基掏空，經常封閉車道，十分危險。公路局東區養護工程分局花蓮工務段辦理八．二到九．一公里處、大坑至海洋公園路段路基掏空修復，自今天上午八點起至十月十四日，全天候封閉北上線，採南下線供雙向通行。

    浪花半程馬拉松 21日交管

    另外，配合花蓮縣體育會舉辦「花蓮太平洋浪花半程馬拉松」，台十一線九至十九．三公里處、東海岸風景區管理處遊客中心至跳浪隧道，廿一日上午四點卅分至十一點卅分，採分段管制，包括東海岸風景區管理處遊客中心至和南寺，北上車道封閉，南下車道調撥雙向通行；和南寺至跳浪隧道北端，北上車道封閉，南下車道依員警及活動交維人員指揮，採單線雙向輪放通行。

    由於施工路段鄰近海洋公園，假日車多，公路局提醒，用路人應依指示標誌及交通安全導引設施減速慢行，台十一線花蓮大橋目前也在施工，為確保活動期間交通順暢及安全，行駛改道路段應遵守速限慢行。

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