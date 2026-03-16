《全國第一條》從不要到不夠 高雄輕軌融入日常

高雄輕軌已融入日常，運量屢創新高，其中就醫運量達十九．三％，成長最多。（記者王榮祥攝）

運量創新高 加開列車、縮短班距呼聲大 啟動採購新車與擴增車站計畫

記者王榮祥／專題報導

全國第一條輕軌在高雄，全線營運後運量不斷創紀錄，當初輕軌工程屢遭質疑還被迫停工，如今卻須購買新車廂以滿足不斷增加的運量需求，從不要到不夠，輕軌已融入高雄日常。

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春節年初三逾9.9萬人次 單日最高

高雄環狀輕軌全長廿二．一公里、規劃卅八站，從二〇一五年十月十六日第一階段四站通車，共分成八段、費時九年逐步邁進，二〇二四年元旦終於全線營運。

事實上，輕軌動工波折不斷，各種批判不斷，還有民代主張變更路線或乾脆別蓋，前市長韓國瑜一度下令停工，還召開多場公聽會蒐集民意與專家意見，最終仍傾向維持原案。

二〇二四年環狀輕軌全線營運後，運量不斷增長，高雄捷運公司統計，去年總運量突破一千三百萬人次，日均運量逾三萬六千餘人次，運量增幅逾六％，各項數據都寫新頁；今年春節大年初三運量更達九萬九千餘人次，創下收費以來單日最高紀錄。

通學運量成長14％ 就醫19.3％最多

環狀輕軌串連高雄重要景點、學校、醫院、商圈等，高市捷運局分析各族群使用輕軌概況，包括轉乘運量成長十四．四％，觀光運量成長十一．四％、通學運量成長十四％，成長最高的是就醫運量達十九．三％。

最被詬病的交通事故持續減少，捷運警察隊指出，去年輕軌沿線事故數廿二件，比前年卅三件減少卅三％。

64億元採購案 3月下旬第二次招標

隨著運量增加，如何加開列車、縮短班距成為當下最重要任務，高市府今年啟動六十四億元的採購新車與擴增車站計畫，但首度招標卻流標；捷運局將於三月下旬第二次招標，無三家以上投標的限制，購車計畫實現的可能性大增。

台灣首條輕軌從通車後的一路顛簸，如今穩健成長，已經成為高雄最重要的城市意象之一。

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