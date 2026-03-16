內農學生志工隊幫修電器 蟬聯「青年志霸獎」

內農修修志工服務隊蟬聯「青年志霸獎」，學生們北上領獎。（內農提供）

國立內埔農工（簡稱內農）學生所組成的「內農修修志工隊」，在高屏縣市四處巡迴提供電器維修服務，協助民眾解決機電及腳踏車等疑難雜症，這份善行舉動，讓他們今年蟬聯「青年志霸獎」，校方指出，學生從行動中體悟到技術不只是在教室學習，更要走進社會實證。

「內農修修志工隊」已經成立六年，內農汽車科主任康郁帆表示，志工隊成立目的是希望學生將上課所學與生活連結，從他們在校接觸最多的機車健康檢查開始，逐步增加廢氣檢驗、輔具檢修及單車再生等項目，藉此推動志願服務的核心概念教育，並增進學生實習技能。

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團隊隊長汽車科三年級的趙柏祐，他和志工巡迴內埔鄉東片村、瑪家鄉三和村及三地門鄉三地村，在東片村就修復了六十部廢棄單車，未來將以電風扇、電鍋及農機具等為主，教導居民維修技巧，傳達「能修就不要換」的理念。

校長周敦懿說，學生在服務中培養實作能力，志工服務隊不僅展現技職教育的專業，更展現青年世代的責任與溫度，鼓勵學子們勇於跨出第一步，把在學校學到的技能投入社會服務，透過實際行動，為社會帶來改變。

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