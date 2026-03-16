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    首頁 > 生活

    屏東萬丹森林公園 漫步芬多精步道

    2026/03/16 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    萬丹森林公園生態觀察棧道，讓民眾享受深入森林的寧靜療癒。（屏縣府提供）

    萬丹森林公園生態觀察棧道，讓民眾享受深入森林的寧靜療癒。（屏縣府提供）

    屏東縣新地標萬丹森林公園昨天啟用，清晨三千人健走、下午千人有氧迎接這座會呼吸的城市綠肺開幕，將成為假日親子奔跑放電、長輩散步休憩好去處。

    3千人健走、千人有氧 慶開幕

    萬丹森林公園昨天一早就充滿活力，逾三千人參加「春天健走嘉年華」，由屏東縣長周春米、立委徐富癸、台糖公司屏東區處長張旺明等人為園區揭幕，完成暖身操後，在輕快的樂音聲中出發健行，不少家長帶著小朋友享受徜徉大自然的樂趣，在芬多精環繞中共度美好假日時光。

    周春米表示，歷經兩年籌畫、施工，於台糖萬丹種苗園區打造六．五公頃的平地森林公園，與鄰近的共融遊戲場、萬丹游泳池，串聯成完整的休憩生活圈，鄉親可在芬多精環繞的環境中放鬆身心，舒緩平日工作及農作壓力，滿足多元健康需求。

    紅豆廣場 可望成新打卡熱點

    下午「屏東Young．有氧Jump」接續登場，結合運動部運動觀光遊程「Fun動屏東」，整合屏東在地景點與特色運動體驗，吸引超過一千人參加，縣府邀請有氧天王潘若迪等人，帶領全場民眾進行有氧課程，引燃全場熱力，鄉親在音樂節奏帶動下，共同揮灑汗水盡情享受運動。

    二期計畫中 爭取開放20公頃

    屏縣府表示，萬丹森林公園內規劃完善的環園步道、生態觀察棧道，讓民眾享受深入森林的寧靜療癒，園區內繽紛的「紅豆廣場」，因獨特的文化美感，可望成為民眾喜愛的打卡熱點。

    昨天啟用範圍屬第一期園區，面積六．五公頃，工程經費七千萬元；第二期園區正積極洽談中，爭取盡快開放全區廿公頃，滿足鄉親需求。

    萬丹森林公園紅豆廣場具獨特的文化美感，可望成為打卡熱點。（屏縣府提供）

    萬丹森林公園紅豆廣場具獨特的文化美感，可望成為打卡熱點。（屏縣府提供）

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