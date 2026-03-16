「眉朋友」凝聚青年 分享、學習新知

「眉朋友」為一群返鄉、移居以及關心峨眉的青年朋友所組成。（大隘青年共好協會提供）

記者廖雪茹／專題報導

分享峨眉故事臉書粉專「滾回家」，名稱令人會心一笑，實則來自鄧君婷的綽號「滾婷」，「滾」近似本名「君」的客家發音；卅四歲的她清華大學台灣文學所畢業後，原本在外地工作，之所以回到家鄉峨眉，源於童年生活環境的滋養。

鄧君婷回憶，小二時適逢峨眉國小一百週年校慶，學校設計了地景闖關遊戲，她環抱百年樟樹、認識日治時期開校紀念碑、聆聽百年轆轤古井的故事，全校師生還在校長帶領下，走古時運輸甘蔗的「牛車路」。鄉親不分老少一起做稻草人、踩酸菜、迎古董、蔗架扛柴。「我是在整個村庄濃郁的客家文化與集體意識下，成長茁壯的小孩！」

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二〇二二年她成立「滾回家」，利用工作之餘投入田野調查，書寫峨眉的文史與文化，「離農世代的我們，對溪水與自然環境所產生的距離，也是我在家鄉遺落的一部分。」

此外竹縣峨眉鄉有一群「眉朋友」，定期聚集在一起分享生活、學習新知，依舊維繫著緊密的人際網絡，絲毫不因冰冷的科技而疏離。由竹縣無負擔農村生活產業發展協會所召集的峨眉鄉「打夜學」，取名來自峨眉赤柯山溫氏家族的傳統活動，在早年農村時代白天務農、晚上共學，客家話稱作「打夜學」。一群年輕人因為「打夜學」而凝聚，並以幽默方式稱呼為「眉朋友」，近年愈來愈多青年回到家鄉發展，一同譜寫在峨眉的新生活。

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