青年返鄉 重塑峨眉客家河階生活

在童年環境耳濡目染下，鄧君婷（右二，持麥克風者）毅然辭去工作，返回峨眉投入公共事務。（記者廖雪茹攝）

鄧君婷結合在地青年出版《眉本事》社區報 開啟公共議題討論

記者廖雪茹／專題報導

新竹縣位處竹苗交界、非山非市的峨眉鄉，人口外流加上少子化、高齡化，城鄉差距日益擴大，近年更面臨大型開發的挑戰。二〇二三年在文化部「青年村落文化行動計畫」支持下返鄉的青年鄧君婷，以客家「河階生活」的論述，結合在地青年共同出版《眉本事》社區報，與峨眉國小合作成立「土地社」，去年成功推動「峨眉幸福巴士」上路，「大隘青年共好協會」粉專平台今年上線，希望號召更多學子參與公共事務、讓家鄉更好。

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鄧君婷盤點峨眉河階生活，串聯在地長者、農夫與青年的力量，一起慢慢地找回孕育客家村落的記憶網絡，並以《眉本事》名稱出版社區報，開啟公共議題的討論，內容涵蓋鄉內人物、食物、生態、植物、族群等面相，除了峨眉鄉內國中小學生每人一本，北埔、峨眉逾卅處也可免費索取，迄今已推出五期了。

成立土地社 提升學童對家鄉的認識

前年峨眉青年進一步與峨眉國小合作成立「土地社」，由返鄉的學長、學姐帶著小學弟妹們實地踏查，傳承地方知識，提升學童對家鄉文化與環境的認識與關注。鄧君婷去年推動「守住一條溪：峨眉河階深耕行動」計畫，透過青年培力、志工行動，推動親水教育，期望在開發、生態與文化保存間取得平衡。

去年成功推動幸福巴士上路

去年十月「峨眉幸福巴士」通車，竹縣大隘青年共好協會正是重要的幕後推手。包括鄧君婷等人逐一拜訪村長等地方人士，歷經三年的實地調查和行政程序，深入在地超過八十個站點，終於規劃出適合峨眉的交通模式。協會兩年來舉辦各式講座、峨眉溪流講唱會、溪流教室等多元化活動，以「幸福巴士X永續環境X公共參與 」為宗旨，也推出粉專平台，這群青年正一步步用行動實踐理想家園。

鄧君婷推動「守住一條溪：峨眉河階深耕行動」計畫，結合在地青年，推動親水教育。 （大隘青年共好協會提供）

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