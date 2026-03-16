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    首頁 > 生活

    桃2消防員 東京急救倒地民眾

    2026/03/16 05:30 記者李容萍／桃園報導
    龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）、楊昱修在東京神田車站協助急救倒地民眾。（張詠惟提供）

    龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）、楊昱修在東京神田車站協助急救倒地民眾。（張詠惟提供）

    度假變救援，台日友好再添一樁！桃園市消防局第四大隊龍潭分隊隊員張詠惟、楊昱修日前前往日本自助旅行，三月十二日晚間於東京「神田車站」搭乘地鐵時，突見一名日本人暈倒，兩人憑藉職業本能與專業救護技能第一時間上前協助，運用語言能力與當地人員溝通，完成一場暖心的跨國救援行動，也展現台灣消防員的專業與熱心助人的精神。

    發揮職業本能、救護專業

    張詠惟（卅四歲）、楊昱修（卅五歲）均具備豐富救護經驗，分別愛打棒球、露營、動漫畫，以及看運動賽事、旅遊、登山活動，因興趣相仿，日前相約至日本自助旅行，也專程到東京巨蛋觀看二〇二六棒球經典賽。

    事發當日，地鐵列車停東京神田車站等待乘客上下車時，二人在車廂內發現前方一名候車男子突然倒地，兩人毫不猶豫上前緊靠傷者身旁，檢查其意識狀態、呼吸及脈搏情形，確認仍有呼吸後，隨即進行初步照護並持續觀察其狀況、安撫情緒，直到當地車站人員與急救隊抵達，交接事發當下情況，讓後續救護工作得以順利銜接。

    消防員張詠惟（右）、楊昱修（左）在東京巨蛋觀戰經典賽。（張詠惟提供）

    消防員張詠惟（右）、楊昱修（左）在東京巨蛋觀戰經典賽。（張詠惟提供）

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