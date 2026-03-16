桃園住宅工地施工 致鄰房倒塌

桃園區雙峰路1處住宅新建工地，昨上午進行基礎開挖時，造成鄰房1棟倒塌，1棟受損。（建管處提供）

桃園市桃園區雙峰路一處新建透天住宅工地，昨上午進行基礎開挖作業時，造成緊鄰的二棟建物受損，其中一棟倒塌全毀，桃園市政府建築管理處第一時間會同桃園市土木技師公會趕赴現場，並緊急啟動應變措施撤離住戶，同時勒令工地停工，並對起造、承造及監造人裁處共廿七萬元罰鍰，且須製作完整施工計畫，經建管處及第三方專業公會審查後才得再行動工。

建管處勒令停工 罰27萬元

建管處長莊敬權表示，經與技師現地勘查，初步研判事故主因雖與鄰房基礎較不穩固有關，但工地開挖過程中，未落實鄰房保護，導致鄰房結構失衡倒塌，所幸沒有人員受傷，總計有二棟透天建築受影響，緊鄰基地左側的一棟建築判定全損，目前是空屋、無人居住，而基地左側第二棟經營機車行的建物有結構安全疑慮，已協助住戶完成撤離，由承造商負責安置。

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建管處表示，已要求工地現場必須先就有立即危險疑慮的傾頹部分先行處理及加固，避免危害擴大，由於損鄰事故造成二棟鄰房不堪居住，不論後續鄰房修繕或重建，都要求承造廠商對損害鄰房負起全責，現場工地已勒令停工，施工單位若欲復工，需將鄰房損害情形一併考量，整體重新評估後製作完整施工計畫，經建管處及第三方專業公會審查後才得再行動工。

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