桃園共享車位 月底增4處49車格

桃園市月底前再釋出包括環保行政園區等4處共49格共享停車位。（記者鄭淑婷攝）

公家單位在夜間及假日釋出車位 收費供民眾停放

桃園市推動共享車位紓解停車空間不足問題，首波於二月中釋出三處區公所及永安海螺文化園區共享車格，其中以蘆竹區公所停放率約九成最高；桃園市政府交通局表示，三月底將再開放四處共四十九格車位，涵蓋公務機關及景區。

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桃園市人口增加快速，汽車數量激增，市區、觀光景點停車空間不足，除了持續增建停車場、鼓勵民間投入，市府也協調公家機關、單位釋出車位轉為共享車位，在夜間及例假日時提供民眾停放，提高停車場的使用效率。

蘆竹公所使用率最高 約9成

交通局表示，第一波於二月中釋出桃園、蘆竹、龍潭三處區公所卅格及永安海螺文化園區一格車位，試辦半個月來使用率不一，其中，以蘆竹區公所共享車位使用率最高，十六格車位開放平日晚間及假日全天，停放率約有九成。

另，桃園區公所四格車位開放假日使用，預約數僅一輛；龍潭區公所十格車位開放平日洽公時間停放，僅停放過六輛車；永安海螺園區開放假日白天，尚無車輛預約停放。

可在共享車位平台APP預約

交通局表示，預計本月底再開放八德區公所廿五格位、桃園區環保行政園區前停車場四格位、八德區身心障礙福利館戶外車格六格位、觀音區崙坪文化地景園區停車場十四格位，有停車需求的民眾可下載USPACE共享車位平台APP預約。桃園市共享車位每小時停車費落在廿到五十元之間。

交通局表示，共享車位可提供民眾彈性停車選擇，將持續盤點合適的公有空間、學校及機關場域增加共享車位數量，同時透過公家機關及單位拋磚引玉，吸引商辦、社區等民間單位加入共享車位行列。

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