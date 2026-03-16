囂張機車停通道 彰市騎樓變停車場

彰化市騎樓停滿機車擋行人通道，民眾怒稱根本無路可走。（民眾提供）

彰化市光復路、和平路周邊商辦大樓、店家林立，機車停車格一位難求，日前有民眾在和平路騎樓行走時，發現騎樓不僅停滿機車，甚至堵住通道，行人沒有縫隙可走，只能被迫走到大馬路上與車輛爭道，將畫面PO網，網友怒指不只視障、輪椅族、老弱婦孺無法行走，「連狗都鑽不過去，簡直就是行人地獄」；警方據報前往勘查發現不少機車違停，當場開單告發。

網友︰太缺德 連狗都鑽不過去

有民眾指出，十三日他行經彰化市光復路與和平路附近的騎樓時，發現整條道路機車停車格停滿車輛，就連騎樓也停滿機車，更誇張的是，就連走道都是機車，根本無法通行，只能被迫走到大馬路上，與往來的汽車爭道，險象環生。

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機車停車亂象被拍照PO網後引發大批網友熱議，有網友指出，彰銀、郵局附近的騎樓及馬路上的機車停車格基本上都停滿，附近有很多公家單位、金融機構跟美食店面，就算後站停車場劃設四、五百個機車停車格，恐怕還是不夠用；有網友則怒指，騎樓邊停滿機車就算了，竟然通道都停滿，實在缺德；一堆機車停在走道上，不僅一般人走不過去，就連視障、老弱婦孺、輪椅族都沒辦法通過，「講難聽點連狗都過不去，都沒在尊重狗狗」。

警方︰處600至1200元罰鍰

彰化警分局指出，機車停在行人走道上屬違規停車，可依道路交通管理處罰條例第五十六條處六百至一二〇〇元罰鍰；他們會持續宣導與加強巡邏執法。

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