西巒大山罹難山友 遺體吊掛下山

單攻西巒大山的彰化縣魏姓退休課長前日被尋獲遺體，搜救人員護送吊掛上直升機。（南投縣消防局提供）

本月十日單攻西巒大山的彰化縣魏姓退休課長，搜救多日後，前日在瞭望台下方二百五十公尺深山谷尋獲，惟已死亡。由於墜落地點地勢陡峭，南投縣消防局昨增派搜救人員，將罹難者遺體拉至適合吊掛的地點，再由空勤總隊直升機吊掛，載送至竹山消訓中心，交給警方和家屬處理。

五十九歲魏姓退休課長十日晚間，曾傳「我發生山難，幫我通報」訊息給妻子，但位置不明。搜救人員前日終於在瞭望台下切到二百五十公尺深山谷找到魏男遺體。縣消防局昨加派十人帶相關裝備，與前晚現場過夜的十五人會合，近中午將遺體拖拉至稜線下方二百公尺較平坦處，讓空勤總隊順利執行吊掛作業。

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南投縣消防局提醒，萬一發生山難牢記五項緊急應變措施，包括：立即報案求援；初步救護並防範失溫失壓；尋找避難處所並建立明顯標誌；安撫隊員情緒並管制食物飲水；提供精確座標並發出求救信號。

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