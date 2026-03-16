為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    西巒大山罹難山友 遺體吊掛下山

    2026/03/16 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    單攻西巒大山的彰化縣魏姓退休課長前日被尋獲遺體，搜救人員護送吊掛上直升機。（南投縣消防局提供）

    單攻西巒大山的彰化縣魏姓退休課長前日被尋獲遺體，搜救人員護送吊掛上直升機。（南投縣消防局提供）

    本月十日單攻西巒大山的彰化縣魏姓退休課長，搜救多日後，前日在瞭望台下方二百五十公尺深山谷尋獲，惟已死亡。由於墜落地點地勢陡峭，南投縣消防局昨增派搜救人員，將罹難者遺體拉至適合吊掛的地點，再由空勤總隊直升機吊掛，載送至竹山消訓中心，交給警方和家屬處理。

    五十九歲魏姓退休課長十日晚間，曾傳「我發生山難，幫我通報」訊息給妻子，但位置不明。搜救人員前日終於在瞭望台下切到二百五十公尺深山谷找到魏男遺體。縣消防局昨加派十人帶相關裝備，與前晚現場過夜的十五人會合，近中午將遺體拖拉至稜線下方二百公尺較平坦處，讓空勤總隊順利執行吊掛作業。

    南投縣消防局提醒，萬一發生山難牢記五項緊急應變措施，包括：立即報案求援；初步救護並防範失溫失壓；尋找避難處所並建立明顯標誌；安撫隊員情緒並管制食物飲水；提供精確座標並發出求救信號。

    有山友也建議，Line其實有顯示位置的功能，在有訊號下，只要按下對話框左下角「+」，再點開「位置資訊」，按右上角的「分享」，收訊的人就能收到位置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播