台中財力降級 議員憂捷運藍線延伸恐停擺

台中財力降級，議員指恐衝擊捷運藍線延伸太平段進度，圖為藍線龍井機場所在地。（議員陳俞融提供）

民進黨市議員陳俞融昨指出，行政院主計總處公布最新的財力級次，台中市從原本的「第二級」調降至「第三級」，恐直接衝擊台中捷運藍線延伸太平段的進度，呼籲市府應立即將花在包裝形象的預算回歸重大建設，絕不能以此為藉口拖延捷運工程。

市府︰可行性研究已送審

台中市政府表示，財劃法修法後，一一五年度，台中市一般性及計畫型補助減少約一五七億元，台中市因中央統籌分配稅款增幅低於其他縣市，致財力級次下降，但未來申請中央補助有望提高補助比例，捷運藍線延伸太平可行性研究已送交通部審議，市府將依中央意見完善計畫並爭取更高補助。

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議員批錢別花在包裝形象

陳俞融指出，藍線延伸太平段總工程經費達四〇三．一四億元，中央已提醒「財政收支劃分法」修正後，資源有限，中央補助大幅限縮，鐵道局在審查藍線延伸太平可行性研究時，並明確要求市府依最新級次修正內容 。

延伸太平 打通屯區發展

陳俞融說，若市府無法提出精準的財政規劃，這條連結屯區的捷運大動脈恐將因自籌款不足而陷入停擺，捷運藍線是台中交通的動脈，藍線延伸更是打通屯區發展的關鍵，市府必須拿出精準的財政規劃，確保藍線與延伸線無縫接軌，不能再讓市民乾等。

民進黨台中市長參選人何欣純表示，市府規劃的捷運橘線僅止於清泉崗國際機場，要以輕軌轉接進入清水市區，未來她當選市長，將推動「橘線延伸清水」，一車到底，強調海線居民不該被迫多一次轉乘，不應有差別待遇，清水民眾應享公平交通服務。

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