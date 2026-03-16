中彰投一年交通罰單384萬件 撤單機率低

中彰投一年開罰384萬件交通罰單，其中路口10公尺違停被開單就有7萬多件，但申訴成功僅有90件。（警方提供）

路口10公尺違停7萬1026件 撤銷罰單僅90件 申訴原因「百百款」

記者陳建志／專題報導

許多民眾都有收過罰單，中彰投二〇二四年總共開出高達三八四萬五〇八八件，其中路口十公尺違停被開單，中彰投就有七萬一〇二六件，但申訴成功僅有九十件，台中市交通事件裁決處、台中區監理所發現，民眾申訴原因「百百款」，包括自認無違規或非故意、質疑證據畫面不清、質疑測速照相機器準確性、因就醫緊急避難等，但須理由正當才有撤單可能。

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台中市交通事件裁決處表示，二〇二四年總開單件數為二五五萬五四七五件，共有五〇二〇六件提出申訴，其中有六二七五件申訴成功，申訴成功撤銷罰單比率約十二％；台中區監理所統計則發現，二〇二四年彰化縣總開單件數八十六萬餘件，有三〇九〇件申訴成功；南投縣二〇二四年總開單件數則是四十二萬餘件，一一一六件申訴成功。

民眾提自認無違規、標誌被擋等

而民眾提出申訴的原因「百百款」，包括自認遭連續檢舉開單不合理、自認無違規或非故意、質疑證據畫面不清（例如：遭檢舉未打方向燈）、質疑測速照相機器準確性、緊急避難因素（緊急就醫）、執行任務（偵防車、救護車）、其他不可抗力因素（例如：因路邊違停導致跨越雙黃線、標誌被樹擋住）等，需理由正當並提出證明才能成功撤單。

裁決處︰理由正當才有撤單可能

至於針對路口十公尺違停，台中市二〇二四年全年共開出五八五一六件，其中有八五九件提出申訴，但只有六十四件申訴成功；彰化縣二〇二四年全年共開出八二二八件，提出申訴有一三三件，申訴成功有廿五件；南投縣二〇二四年全年共開出四二八二件，共有六十七件提出申訴，申訴成功僅一件。

台中市交通事件裁決處長黃士哲坦言，路口十公尺禁止停車相當明確，若違停除非是特殊狀況，否則申訴成功機率不高，之前就有民眾，因急著載家人到醫院急診，因此在路口十公尺內停車被開單，後來提出申訴，並附上醫院的就醫證明，最後才成功撤銷罰單。

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