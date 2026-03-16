教部5年投入7312萬 強化校園急救設備

學校購置攜帶式氧氣組，提升校園急救功能。（教育部提供）

為提升校園緊急救護能力，強化學生學習環境安全，教育部近五年投入七三一二萬元，補助全國一二四四所國民中小學學校充實健康中心設備，例如添購三合一急救甦醒器、全面補充急救箱基本敷料及止血用品等，確保在突發意外事件發生時能即時處置，守護師生，建構安全韌性校園。

以南投縣麒麟國小為例，學校購置抽氣式骨折固定組，操作簡便且輕便易攜帶，教師及護理人員可快速處置，有助提升校外活動安全。此外，學校亦添購背脊板及頭部固定器，並全面補充急救箱基本敷料及止血用品，強化整體急救防護能力。

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高雄市鼓岩國小則購置新型三合一急救甦醒器，為突發狀況下之患者爭取寶貴救援時機；另配置攜帶式氧氣組，可即時提供氧氣支援，迅速因應窒息或低氧等緊急情況，降低患者風險。

另外，新北市海山國小亦添購三合一急救甦醒器，校方表示可協助護理人員於特殊疾病學生緊急傷病處置時，提供更專業的救護支援。

國教署組長邱秋嬋表示，教育部以偏鄉學校優先，每年補助學校更新學生健康資訊管理設備，添購保健與傷病處理之急救相關器材及健康檢查常用設備，未來也將持續結合地方政府推動校園安全政策，完善學生健康管理機制與緊急救護網絡。

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