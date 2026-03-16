交部補助教育訓練 促進旅行業數位化、永續發展

為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案實施要點」，今天上路。（記者黃宜靜攝）

為助旅行業提升數位化、取得永續標章，交通部「新促進旅行業發展方案實施要點」今上路，經費約九千萬元，除補助公協會辦理教育訓練外，也針對業者建置電子商務管理系統、取得永續相關認證標章，提供最高九十％補助。

觀光署曾於二〇一九年十一月頒布促進旅行業發展實施要點，當時受補助對象僅有依法登記有案的旅行商業同業公會，及由旅行業所組成並認可的全國性觀光公益法人，主要為補助辦理教育訓練。

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「新促進旅行業發展方案實施要點」補助對象、內容更為廣泛，除上述對象外，還包括旅行業者，並增加補助建置電子商務管理系統、取得永續相關認證標章，總經費九千萬元，即起至十二月底可申請，預算用罄則提前截止，盼協助旅行業者數位化、取得永續認證，並提升從業人員專業知能、數位能力。

針對補助首次建置電子商務管理系統，最高可申請建置費用及第一年服務費用百分之九十，觀光署說明，不論系統功能多寡，包含訂單系統、人事管理、財務系統等，均能申請，最高十萬元。

在補助永續相關標章認證費用上，最高可申請審查及查核相關費用百分之九十，觀光署指出，只要今年取得專業單位核發的國內外永續、節能減碳、綠色環保等認（驗）證、證書或標章，均得申請補助，最高兩萬元。

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