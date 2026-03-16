為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    交部補助教育訓練 促進旅行業數位化、永續發展

    2026/03/16 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案實施要點」，今天上路。（記者黃宜靜攝）

    為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案實施要點」，今天上路。（記者黃宜靜攝）

    為助旅行業提升數位化、取得永續標章，交通部「新促進旅行業發展方案實施要點」今上路，經費約九千萬元，除補助公協會辦理教育訓練外，也針對業者建置電子商務管理系統、取得永續相關認證標章，提供最高九十％補助。

    觀光署曾於二〇一九年十一月頒布促進旅行業發展實施要點，當時受補助對象僅有依法登記有案的旅行商業同業公會，及由旅行業所組成並認可的全國性觀光公益法人，主要為補助辦理教育訓練。

    「新促進旅行業發展方案實施要點」補助對象、內容更為廣泛，除上述對象外，還包括旅行業者，並增加補助建置電子商務管理系統、取得永續相關認證標章，總經費九千萬元，即起至十二月底可申請，預算用罄則提前截止，盼協助旅行業者數位化、取得永續認證，並提升從業人員專業知能、數位能力。

    針對補助首次建置電子商務管理系統，最高可申請建置費用及第一年服務費用百分之九十，觀光署說明，不論系統功能多寡，包含訂單系統、人事管理、財務系統等，均能申請，最高十萬元。

    在補助永續相關標章認證費用上，最高可申請審查及查核相關費用百分之九十，觀光署指出，只要今年取得專業單位核發的國內外永續、節能減碳、綠色環保等認（驗）證、證書或標章，均得申請補助，最高兩萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播