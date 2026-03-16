自強兒少表揚！苦練柔道角力 袁禎翊盼為國爭光／拳擊國手陳玄采 課餘幫媽媽賣水果

陳玄采（右）剛獲得拳擊國手資格，課餘會到市場幫媽媽叫賣芭樂。（記者楊媛婷攝）

家扶基金會昨表揚廿四名自強兒少，盼他們成為弱勢兒少表率，其中來自高雄的柔道角力小將袁禎翊忍住訓練之苦，咬牙撐過，去年在高市運動會暨全國運動會代表選拔賽奪冠，盼拚全中運並代表台灣出國比賽；來自屏東的陳玄采，也用拳擊打出一片天。

家扶基金會每年都會從受助孩童遴選出自強兒少，盼他們成為表率，今年共有廿四名人各因運動或才藝傑出表現獲選；其中，就讀國三體育班的袁禎翊，從小就投入柔道角力並且由祖父母撫養，祖父在她國一時過世，一度受不了訓練艱辛想放棄，但想到阿嬤與姊姊，咬牙撐過後，去年一舉拿下高雄市運動會暨全國運動會代表選拔賽冠軍，她盼贏得更多比賽的獎金分擔家計，並翻轉社會對女性運動員刻板印象。

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另一自強兒少代表則是來自屏東的拳擊手陳玄采，她說當初投入拳擊是因來自中國的新住民媽媽希望她能保護自己，別人練十次的動作，她可以練一百次也不喊累，比賽前就算緊張到發抖仍堅持完賽，並拿到國手資格，將前往約旦參加國際賽事。

忙於拳擊練習外，陳玄采課餘時間也會到市場幫媽媽叫賣芭樂，希望讓母親多點時間休息，頒獎現場更直接切起媽媽賣的芭樂，與大家分享芭樂的美味。

家扶基金會支持單親或隔代教養等經濟情況需要協助的家庭，執行長周大堯表示，目前服務的孩童人數約四．三萬名，若計入家庭成員總數超過十萬人，其中六成為單親家庭，隔代教養、新住民等家庭則各占一成，他認為透過自強兒少的表現，可讓更多孩子知道在逆境中也要不放棄，用努力來發展更好的未來。

來自高雄的柔道角力小將袁禎翊希望比賽拿到好成績，獲得更多獎金協助阿嬤分擔家計。（記者楊媛婷攝）

家扶基金會昨表揚24名自強兒少。（記者楊媛婷攝）

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