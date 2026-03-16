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    首頁 > 生活

    協助修車、義診 內埔農工、北醫獲青年志霸獎

    2026/03/16 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    國立內埔農工「內農修修志工服務隊」以維修技能深入社區，獲最高榮譽「青年志霸獎」。 （記者羅國嘉攝）

    國立內埔農工「內農修修志工服務隊」以維修技能深入社區，獲最高榮譽「青年志霸獎」。 （記者羅國嘉攝）

    鼓勵青年朋友投入志願服務，教育部青年發展署昨天在新北市舉辦青志獎頒獎典禮，其中國立內埔農工「內農修修志工服務隊」運用維修技能，協助居民修復單車；「台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」持續十五年到澎湖義診、關懷居民，分別獲最高榮譽「青年志霸獎」。

    台北醫學大學服務隊大隊長黃鈵棋表示，楓杏社會醫療暨社會服務隊已在澎湖服務十五年，每年暑期赴當地進行約三週巡迴義診、健康檢查、家庭訪視及醫學體驗營等服務，平時每兩個月就會前往關懷長者，持續追蹤用藥複雜或生活需要協助的個案。黃鈵棋鼓勵青年投入志願服務，「雖然只是大學生，但一點一滴的行動累積，也能為他人的生活帶來改變」。

    內埔農工汽車科主任康郁帆說，「內農修修志工隊」今年延續「單車再生」計畫，前往屏東內埔東片村修復約六十台廢棄單車，並協助居民檢修，透過服務與社區交流，深入認識在地社區。

    康郁帆表示，團隊原本規劃設置「工具圖書館」，但考量到維護問題，改為推動「維修工作坊」，未來將以電風扇、電鍋或農機具等為主題，教導居民維修技巧，傳達「能修就不要換」的觀念。

    康郁帆也鼓勵技職青年勇於跨出第一步，將在學校學到的技能投入社會服務，透過實際行動改變社會。

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