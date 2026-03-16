要當「孫子學弟」好榜樣 73歲阿公考取機械加工乙級證照

73歲蔡嘉財辛苦近一年，終於拿到機械加工乙級技術士證照。（記者陳鳳麗翻攝）

活到老學到老！國立草屯商工進修部機械科七十三歲學生蔡嘉財，不只每學期成績全班第一，高二通過機械加工丙級技術檢定後，指導老師陳世斌鼓勵再拚乙級證照，他以一年時間苦讀苦練，堅持到底，終於拿到高難度的「機械加工乙級技術士」證照，而他下個夢想是拚上國立科大。

蔡嘉財年少失學 70歲進修

蔡嘉財年少失學，六十多歲才上國中補校，唸了兩年後休學，通過同等學歷考試拿到國中學歷。因為年輕時在機械公司當業務人員，退休後一直想充實機械專業知識，因此在七十歲進草屯商工進修部機械科就讀。

請繼續往下閱讀...

擔任指導老師的進修部主任陳世斌指出，蔡嘉財上課非常認真，高二通過機械加工丙級技術檢定，當時即鼓勵他繼續拚乙級證照，他信心滿滿一口答應，但幾個月後因為學科考古題多達一千題，術科有車床等多項技能，對記憶力和體力都是嚴苛的考驗，一度想放棄，但經不斷鼓勵、陪同練習，並讓他一直做學科電腦測試，模擬考也從四十分慢慢進步到七十分。

指導老師不斷鼓勵

陳世斌表示，蔡嘉財曾K書K到眼淚直流，而一次數小時的操作機台練習，也常讓他累到說不出話來；後來決定堅持下去，最大的動力是他的孫子去年考上台中高工機械科，身為機械科學長的他，無論如何都要當「孫子學弟」的好榜樣。

陳世斌說，蔡嘉財乙級檢定學科拿到七十八分的高分，過年前的術科考試，雖然用滿六小時，因其平時練習扎實，上月底成績公告，他的名字果然出現在檢定及格名單。這張拚了一年的證照前兩天才寄到學校，當校長把證照頒給蔡嘉財時，他感動到眼眶都紅了。老師們都笑說：「不知何時才能再指導到年紀這麼大又認真的學生！」

下個夢想拚上國立科大

拿到乙級證照後，蔡嘉財開心表示，下一個目標是實現上大學的夢想。高中三年都是全班第一，他希望用繁星管道上國立科大的機械系，他說，除了想再進一步學習更專業的知識，也希望體驗一下多彩多姿的大學生活。

73歲的蔡嘉財認真操作機台，苦練5種技能。（陳世斌提供）

蔡嘉財（左）一度想放棄準備考乙級技術士證照，但指導老師陳世斌（右）不斷鼓勵，並陪在身邊練習，終於讓他圓夢。（陳世斌提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法