交通導入AI 精準預測春節車流／交部成立推動委員會 強化連假疏運即時決策

交通部運輸研究所分析各路線塞車路段和時段，並將資料用於訓練AI，制定疏運政策。（記者吳亮儀攝）

因應人工智慧AI發展，交通部在去年八月成立「交通領域AI推動委員會」，要求各所屬機關和事業單位試著導入並運用AI；高速公路局今年以AI並搭配大數據分析，預測大年初三將是連假期間南下和北上車流最多的一天，事後證明的確如預測，國道車流是平日年平均的一．六倍之多。

春節前透過AI模擬，國道一號南向壅塞自小年夜到初一上午十至十二時，以南屯─彰化系統最顯著。主要旅次來源：五到六成來自台中市，其次為桃園市、新北市、新竹縣。

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北向壅塞特性為壅塞時間較長，初三至初四上午十時至晚間二十三時，主因為收假車潮。主要旅次來源：四成來自台中市、彰化縣約二成、台南市約一成。

國道三號春節連假壅塞發生在初四上午十一至十五時，主要在烏日─彰化系統。主要旅次來源：台中市、南投縣各約三成，彰化一成。國道四號春節初三至初四；最壅塞路段為潭子─台中系統、豐勢─台中系統。春節過後檢驗情況，都跟預測數據差不多。

交通部運輸研究所也完成「運用科技精進連續假期疏運計畫先期規劃研究」，提出以資料與人工智慧AI為核心的交通管理方式，強化連假交通可由事後應變，改為事前預測與即時決策。

桃機推動智慧機場轉型

運研所副所長王穆衡表示，利用AI學習把國道、省道和快速道路連假路況資料學習進去，能讓經驗傳承，做出更快、更廣泛且更精準的管制策略，未來透過APP能更快且更精準顯示國道管制措施和路況。

桃園機場公司之前已導入AI，推動「智慧機場」轉型，春節假期間之前就已準確預測每天出入境人次，何時為最尖峰時間，並做好管制。

台鐵評估應用於監測與營運

台鐵公司則在去年十二月，與資策會簽署合作意向書，就AI輔助監測、分析與預警機制作研析，循序評估應用於監測與營運安全可行性。

公路局也在今年一月，展示無人機、智慧橋梁檢測車，搭配AI辨識系統，可在安全情況下檢查橋梁和道路有無毀損。目前在中部地區試辦，未來有望推廣到全台其它地區。

交通部交通科技及資訊司副司長王東琪表示，交通部各所屬單位和國營事業除各自利用AI以外，交通部也會同步研擬部內AI使用規範，以及風險分類管理機制，來提升交通部的公共服務品質。

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