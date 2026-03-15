新竹南寮大道飄沙堆積 議員促改善

新竹市位在西濱的南寮大道近期因東北季風狂吹，飄沙問題嚴重，甚至圍網已出現破口，飄沙都吹到道路上，影響行車安全。（記者洪美秀攝）

行車易打滑 市府︰先修補攔砂網 配合清沙、規劃種定沙植物

新竹地區每年十月到隔年四月是東北季風九降風狂吹季節，位在西濱的南寮大道近期幾已被海邊吹來的風飛沙淹沒，恐出現讓行經車輛打滑風險，市議員劉康彥表示，連接台六八的「南寮大道」正好位在頭前溪出海口堤防南岸，飄沙主要來自新月沙灣及出海口淤積的河沙與海沙，市府雖設有欄杆圍網阻沙，但仍會出現破口，籲市府思考飄沙長期維管之道。

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風吹沙 來自新月沙灣及出海口淤沙

市府養工處表示，針對南寮大道飄沙問題已研擬分階段改善措施，短期先盤點並補設及修復現有破損的攔砂網，降低風沙直接吹入道路；中期規劃是逐步建置「三層攔砂網系統」，配合冬季期間定期清沙機制，用多層攔截與管理方式，減少沙粒堆積在道路；至於中長期規劃，則會在海岸側進行定沙植物復育與種植，透過植物根系固定沙地，期形成自然防風防沙帶，落實「攔砂、沉砂、固砂」三階段改善目標，同時提醒用路人行經南寮大道放慢車速並注意海邊飄沙狀況，以維行車安全。

圍網常破 民代籲思考長期維管之道

劉康彥說，市府雖有建置欄杆圍網，透過「攔沙」降低風的強度和速度，減少飄沙問題，但圍網受風吹日曬本容易損壞，當維管強度不足，一出現破口，就容易造成飄沙淹沒道路的安全問題。籲市府除加強圍網維護或設防風林「讓風吹不動」外，如何「讓沙飛不走」也是解決飄沙問題的重要議題。他舉台中港為例，台中港透過多種植物的混合利用，在第一線的沙灘處，種植馬鞍藤、濱刺麥、蔓荊等臨海防風定沙植物混種，第二線再透過防風林地栽種，達到固沙與破壞風場效果。

竹縣市共同議題 待協調合作處理

他認為，設置欄杆圍網無法解決南寮大道飄沙的根本問題，再者南寮的風飛沙是跨新竹縣市的共同議題，還需要中央協調兩縣市進行合作，籲市府能與縣府一起面對南寮飄沙問題，也保障用路人的安全。

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