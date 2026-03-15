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    首頁 > 生活

    桃警編防暴電子書 多語化

    2026/03/15 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府警察局婦幼警察隊警員鍾若然（右一）赴美參加「聯合國第70屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議」。（警方提供）

    桃園市政府警察局婦幼警察隊警員鍾若然（右一）赴美參加「聯合國第70屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議」。（警方提供）

    聯合國婦女相關會議中 獲得好評

    讓世界看見台灣又一例！桃園市政府警察局主責規劃、編纂「性別暴力防治友善多國語言電子書」，市警局婦幼警察隊警員鍾若然遠赴美國紐約，參加「聯合國第七十屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議」，於美東時間三月十一日上午，以流利英文發表「多語防暴電子書」，說明桃園市積極推動制度資訊平權、多語言公共服務、性別暴力防治的實務成果，獲得好評。

    鍾若然畢業於銘傳大學應用英語系，透過特考從警後，二〇二〇年調派到桃市警局婦幼隊服務，她英文流利而獲派赴美參加會議，在主題為「隱形母親：台灣移工女性的母職權利與挑戰」講座上，以「從生育脆弱到制度保護：打破語言藩籬的性別暴力防治實踐」為題，說明推動多語防暴電子書的理念。

    鍾若然說，台灣近年性別暴力防治相關法令與作業程序持續修正，制度資訊龐雜，民眾不易迅速掌握，新住民、外籍人士、移工因語言差異，難以理解法律制度或尋求協助，桃市警局因此結合市府性別平等辦公室、婦幼發展局、勞動局、衛生局、家庭暴力暨性侵害防治中心，與內政部移民署桃園市服務站、桃園市專勤隊等單位，完成多語防暴電子書。

    鍾若然表示「電子書涵蓋性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾、數位性別暴力、親密關係暴力、人口販運等七大主題。」

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