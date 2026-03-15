桃園市醫大溪分院下月動工 拚3年完工

桃市府正在整理市立醫院大溪分院土地，預計下個月就可開工興建。（記者謝武雄攝）

建設經費10億 位埔頂營區開發案內 至少3家醫學中心有意經營

桃園市政府籌設市立醫院（總院），去年二月揭曉落腳八德區霄裡地區，預估投資百億元，另設觀音、大溪、復興分院，總院還在規劃設計中，大溪分院因土地有著落、工程已發，將於下個月動工，力拚三年內完工啟用，會設置電腦斷層等各項先進儀器，改善大溪醫療資源缺乏問題。

請繼續往下閱讀...

將引進電腦斷層等先進儀器

市議員陳治文、李柏坊對於大溪分院將率先動工都感到欣慰，感謝市府聽取地方意見，將院址設在埔頂營區的住宅區，因大溪醫療資源長期匱乏，救護車甚至得將需要急診病患送往三峽恩主公醫院，希望大溪分院如期建成營運，提供鄉親更好的醫療服務。

近轉運站、交流道 旁有社宅

副市長王明鉅表示，大溪分院基地位於大溪埔頂營區區段徵收開發案內，與社會住宅同屬一個基地，市府住宅發展及都市更新處將於四月辦理社宅、大溪分院發包工程，大溪分院為獨立大樓，工程進度會比社宅來得快，市府會尋覓醫學中心合作，由醫學中心派遣各科醫師駐診，提供大溪鄉親全方位服務。

王銘鉅說，大溪分院位於埔頂營區區徵範圍，區內還會有轉運站、停車場，距離大溪交流道很近，無論是自行開車、搭乘大眾運輸來就診都很方便，目前與北部地區多家醫學中心接洽，至少三個表達有經營意願，預計明年初會確定配合的醫學中心。

大型聯合門診 無急診與住院

王明鉅表示，大溪分院基本上是以大型聯合門診為主，包含內、外、婦、兒及復健科，另針對醫學中心專精科別、地方上需求科別開設門診，至於急診、住院則暫不提供，但考慮提供假日輕症門診。

市府衛生局長賈蔚說，大溪分院設計地上、地下各三層建築，總樓地板面積約一六六六坪，總建設經費約十億元，未來會提供電腦斷層等各項先進儀器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法