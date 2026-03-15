太保慶農民節 米糧手作、發樹苗

太保市公所辦理資源回收宣導，贈送小樹苗。（太保市公所提供）

慶祝農民節，嘉義縣太保市公所攜手市農會昨舉辦慶祝活動，現場結合農特產品展售、食農教育遊戲與國產米糧手作DIY等多元活動，吸引大小朋友參與，一同認識優質米糧，支持在地農業。

響應打造綠色家園，昨活動現場限量發放「小葉桑、月橘、蘭嶼羅漢松」等小樹苗，民眾排隊領取踴躍，以行動力挺綠美化；宣導品則選用太保草莓季盛產的當地草莓，四百多份很快就被兌換完畢。

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嘉市森林之歌 植樹、贈苗

阿里山林鐵及文資處響應植樹月，昨在嘉市打卡景點「森林之歌」舉辦植樹、贈苗活動，在講師帶領下，參與民眾在森林之歌空地種植月橘及小西氏石櫟。

林鐵處長王昭堡表示，去年丹娜絲颱風造成「森林之歌」園區部分樹木倒伏，影響場域景觀，此次活動將綠意重新種回土地，展現環境復原與生態韌性的實際行動。

王昭堡說，發票兌換苗木活動所募得發票全數捐贈「雙福慈善基金會附設嘉市晨光智能發展中心」，希望藉由植樹月串聯公益關懷，擴大社會參與及活動影響力，展現自然保育與社會共好的雙重價值。

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