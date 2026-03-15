倒數兩天台灣燈會湧15萬人潮 五分車客滿

嘉義縣長翁章梁（右二）搭乘台糖五分車，與來自台中的旅客合影。（記者蔡宗勳攝）

「二〇二六台灣燈會」昨天迎來閉幕前的最後一個週末，人潮依舊強強滾，嘉義縣政府與台糖合作推出蒜頭糖廠五分車，提供遊客自高鐵嘉義站前往蒜頭糖廠單程免費搭乘體驗，班班客滿；昨下午四點燈區統計湧入十萬人次遊客，晚間八點現場更達十五萬人次，最熱門的大阪世博台灣館「TECH WORLD」入場需等三小時，排隊人龍一直沒減少；今天最後一天精彩節目接力登場，為期十三天活動將於晚間十點畫下句點！

今晚閉幕 無人機展演 陳明章開唱

遊客說，今年台灣燈會有很多亮點，包括大阪世博台灣館「TECH WORLD」、超級瑪利歐燈區、日本青森睡魔大型燈組等，都有別於以往，國內外表演團體則有法國飛天白馬秀、日本橘色惡魔樂團、紙風車劇團及明華園等，「TEAM TAIWAN大遊行」夜間盛典，讓大家直呼過癮。

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昨燈會倒數第二天，上午人潮不斷湧入，下午四點突破十萬人次，集結五百攤美食區人擠人。台灣燈會官網隨後公告已達人滿車滿訊息，請民眾今天再來賞燈。

台灣館「TECH WORLD」昨午排隊人龍綿延逾一公里，入場需等三小時，還是有遊客堅持要排隊進去參觀。一位來自台北的李先生說，台灣館在世博會創下百萬人次參觀紀錄，錯過這次，不知何時能再觀賞。

不延期 翁章梁︰時間到就該謝幕

縣長翁章梁昨在高鐵嘉義站台糖五分車與賞燈旅客打招呼時，有許多遊客希望燈會延長，翁笑答：「燈會要靠精彩的表演相輔相成，但不是說演就演，時間到了就該謝幕。」

今天燈會最後一天閉幕演出，主舞台區有《迷那嗓之歌》陳明章&福爾摩沙淡水走唱團、韓國男寺黨表演藝術團、唐美雲歌仔戲團等演出；縣府舞台旁邊晚間六點起有五場「雨馬」燈光秀；晚上七點五分無人機科技展演燈光秀，閉幕儀式九點半到十點，移交明年承辦單位苗栗縣政府。

台灣燈會台灣館排隊末端入場需三小時的告示牌。（記者蔡宗勳攝）

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