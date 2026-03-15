連鎖眼科進駐斗六 捐百萬元配鏡券

「大學眼科」趁斗六診所開幕，特別捐贈500張公益配鏡券給雲林縣政府。（記者李文德攝）

雲林縣國中小學生視力不良率各超過六成及四成，連鎖眼科「大學眼科」得知縣府有兩名安置學童有配鏡需求，昨天趁斗六診所開幕之際，捐贈五百張價值百萬元的公益配鏡券給雲林縣府社會處。雲林縣副縣長謝淑亞表示，感謝眼科公益捐贈，讓弱勢學子配鏡需求能得實質幫助。

縣府社會處指出，兩名受助學童背後都有段故事，就讀國中一年級個案，因嚴重弱視與近視，導致學習跟不上進度，更有一名小學一年級學童因父親離世、姑姑身障而入安置體系，但伴隨發展遲緩與弱視，需及早矯正。

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昨天大學眼科斗六診所開幕，由大學光學董事長歐淑芳將公益配鏡券交給謝淑亞，將由社會處發放給有配鏡需求的弱勢家庭。歐淑芳表示，希望能拋磚引玉，讓更多有需要的民眾被看見並獲得幫助。

雲林家扶發助學金 363學子受惠

另，雲林家扶中心昨天也為三六三名學子頒發共五二六萬元獎助學金。家扶中心表示，因國際情勢影響，直到前天還短缺百萬元，所幸家扶扶幼委員會捐一五〇萬元，扶幼委員的立委許宇甄捐出十萬元才勉強發出，讓活動充滿溫暖。

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