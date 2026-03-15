為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連鎖眼科進駐斗六 捐百萬元配鏡券

    2026/03/15 05:30 記者李文德／雲林報導
    「大學眼科」趁斗六診所開幕，特別捐贈500張公益配鏡券給雲林縣政府。（記者李文德攝）

    「大學眼科」趁斗六診所開幕，特別捐贈500張公益配鏡券給雲林縣政府。（記者李文德攝）

    雲林縣國中小學生視力不良率各超過六成及四成，連鎖眼科「大學眼科」得知縣府有兩名安置學童有配鏡需求，昨天趁斗六診所開幕之際，捐贈五百張價值百萬元的公益配鏡券給雲林縣府社會處。雲林縣副縣長謝淑亞表示，感謝眼科公益捐贈，讓弱勢學子配鏡需求能得實質幫助。

    縣府社會處指出，兩名受助學童背後都有段故事，就讀國中一年級個案，因嚴重弱視與近視，導致學習跟不上進度，更有一名小學一年級學童因父親離世、姑姑身障而入安置體系，但伴隨發展遲緩與弱視，需及早矯正。

    昨天大學眼科斗六診所開幕，由大學光學董事長歐淑芳將公益配鏡券交給謝淑亞，將由社會處發放給有配鏡需求的弱勢家庭。歐淑芳表示，希望能拋磚引玉，讓更多有需要的民眾被看見並獲得幫助。

    雲林家扶發助學金 363學子受惠

    另，雲林家扶中心昨天也為三六三名學子頒發共五二六萬元獎助學金。家扶中心表示，因國際情勢影響，直到前天還短缺百萬元，所幸家扶扶幼委員會捐一五〇萬元，扶幼委員的立委許宇甄捐出十萬元才勉強發出，讓活動充滿溫暖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播