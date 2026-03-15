台南歡樂彩虹遊行 市府機關也掛旗

台南彩虹遊行昨天登場，市長黃偉哲（中）主持啟動儀式。（記者洪瑞琴攝）

色彩繽紛的彩虹旗迎風飄揚，人潮伴隨音樂與歡樂前進，第九屆台南彩虹遊行以「天無照甲子？TOO HOT TO GO」為主題，昨天在河樂廣場集結出發，除了年輕族群熱情參與，也有不少親子與外國朋友加入隊伍，整座城市瀰漫熱鬧又包容的氛圍。特別的是市府廿處機關同步升起彩虹旗響應。

遊行隊伍中可見變裝皇后與各式創意打扮，宛如一場街頭歡樂派對。台南市官方公仔「菜奇鴨」與「魚頭君」首度加入遊行宣傳助陣，成為亮點之一，兩個人氣角色一現身就吸引民眾搶拍合照，交織出可愛又活潑的畫面。四十多年來投入同志與人權運動的亞洲同志運動聯盟主席祁家威也現身隊伍，傳遞台灣性別平權運動一路走來的堅持。

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今年遊行也首度與市府合作，市府廿處機關同步升起彩虹旗響應，市政府前更高掛彩虹旗象徵支持性別平權。市長黃偉哲出席啟動儀式與民眾共同發聲。沿途街道也掛上彩虹燈旗，包括湯德章紀念公園、西市場等重要地景也妝點彩虹色彩，讓參與民眾行進中認識台南歷史。

台南彩虹聯盟同時推出「台南性別友善地圖」，串聯超過九十家友善店家，從咖啡店、餐廳到文化空間皆加入響應。台南彩虹遊行不只是一場遊行，更像一場展現城市多元與包容的街頭盛會。

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