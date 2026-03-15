學甲蜀葵田2.6公頃 打造五彩花毯

學甲蜀葵花盛開，最美花季登場。（記者楊金城攝）

花海紅、橙、黃、綠、紫交織多層次 5/3前假日都有活動

台南學甲最美的季節來了，第十三年舉辦的學甲蜀葵花文化節昨天登場，花期到五月，預估吸引十萬人次來朝聖賞花，帶動學甲觀光。

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賞花到5月 預估遊客達10萬

台南市長黃偉哲到蜀葵花田賞花歡迎遊客，他指出，今年蜀葵景觀專區廣達二．六公頃，更首度構築多層次的五彩花毯，值得全國遊客利用假期走訪學甲，感受花海與在地農漁產業結合的獨特魅力，欣賞這片凝聚光華社區心血的美麗花田。

蜀葵花俗稱「一丈紅」，花莖上逐次開出豔麗的花朵，顏色繽紛，今年花況堪稱歷年最美，二個月的花季形成視覺盛宴，讓遊客讚賞不已，有些甚至從北桃不遠而來，只為一睹美景，拍下最美的旅程。

還有青葙、雞冠花、鼠尾草

張明寶指出，「學甲蜀葵花」品牌透過多年深耕，獲得全國各地遊客肯定，成為「蜀葵花的故鄉」，蜀葵景觀專區除主角蜀葵花外，更首度引進花型獨特的青葙，並結合火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜及萬壽菊等花種，構築出紅、橙、黃、綠、紫交織的多層次五彩花毯。

主燈西瓜馬車、摩斯拉 好打卡

園區內還有主燈「西瓜馬車」，巧妙將在地特產學甲西瓜與童話南瓜馬車結合，而經典主燈「摩斯拉」也現身，在花田中布置LED燈光，延長遊客賞遊時間。現場還安排武術表演、舞蹈演出、歌唱等節目，也有蜀葵花立體光影畫及小盆栽DIY、寫生、市集、集章闖關，非常熱鬧。

為延續花季熱潮，三月廿一日還舉辦「蜀葵花藝術Party」，五月三日前的每週假日皆有魔術、歌唱、爵士鼓及薩克斯風等藝文團體輪番獻藝。

將軍賞木棉花 600人採收胡蘿蔔

此外，與學甲緊鄰的將軍區有「胡蘿蔔的故鄉」、「木棉花的故鄉」稱譽，昨天在苓仔寮木棉道舉辦「紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，吸引大批民眾，公所開放約六百人體驗採收胡蘿蔔，非常熱鬧。將軍區多條道路兩旁栽種近二千棵木棉樹，形成壯觀又美麗的木棉花廊，活動盼帶動木棉花觀光。

將軍公所開放約六百人體驗採收胡蘿蔔。（記者楊金城攝）

鼠尾草花卉區也有花燈，吸引遊客拍照。（記者楊金城攝）

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